EU quan ngại về việc triển khai tên lửa trên biển Đông

Ngày 14-3, Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam đã phát đi tuyên bố của đại diện ngoại giao thay mặt cho 28 quốc gia thành viên EU về những diễn biến gần đây tại biển Đông.

Theo thông cáo gửi tới báo chí, EU cam kết duy trì trật tự pháp lý đối với các vùng biển và đại dương dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế được ghi nhận đặc biệt là trong Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Việc này bao gồm duy trì an toàn hàng hải, an ninh và hợp tác, tự do hàng hải và hàng không.

EU kêu gọi các bên liên quan giải quyết các tranh chấp thông qua các phương thức ôn hòa, làm rõ cơ sở các tuyên bố của mình và theo đuổi các tuyên bố đó phù hợp với luật pháp quốc tế bao gồm UNCLOS và các thủ tục phân xử của nó.

EU quan ngại về việc triển khai tên lửa tại các hòn đảo trên biển Đông. Việc triển khai tạm thời hoặc vĩnh viễn các lực lượng hoặc thiết bị quân sự trên các cấu trúc đảo đang có tranh chấp ảnh hưởng tới an ninh khu vực và có thế đe dọa tự do hàng hải và hàng không là một quan ngại lớn.



Trung Quốc ngang ngược bố trí tên lửa HQ-9 và radar trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ảnh: VOA

Do vậy, EU kêu gọi tất cả các bên kiềm chế việc quân sự hóa trong khu vực, dùng hoặc đe dọa dùng vũ lực và thực hiện các hành động đơn phương.

EU khuyến khích những động thái liên qua tới các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm tăng cường sự tin cậy và an ninh trong khu vực.

EU hoàn toàn ủng hộ các tiến trình khu vực do ASEAN dẫn dắt và kỳ vọng vào việc đạt được kết quả nhanh chóng trong các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử giúp ích cho việc đảm bảo tốt hơn một trật tự khu vực và quốc tế dựa trên luật pháp.

Liên quan tới vấn đề này, EU tái khẳng định sự sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm tốt nhất của mình về vấn đề an ninh hàng hải.