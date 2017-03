Sửa đổi Bộ luật Lao động : Vợ sinh, chồng được nghỉ?

5 là tổng số ngày NLĐ được nghỉ tết Nguyên đán theo dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi, tăng một ngày so với quy định hiện hành. Cho về hưu sớm là lãng phí vàng ròng Hiện nay, đội ngũ lao động nữ rất lớn, để những phụ nữ đạt được trình độ quản lý, lãnh đạo, khoa học, kỹ thuật, bác sĩ, dược sĩ, công nhân lành nghề là rất khó khăn. Do đó, để lao động nữ nghỉ hưu ở tuổi 55 là rất lãng phí, trong khi ai cũng biết tuổi thọ của nữ giới thường cao hơn nam giới. Hiện tượng quá tải trong ngành y tế có một phần do không đủ nguồn lực. Bây giờ rất nhiều bác sĩ, y sĩ, dược sĩ từ tuổi 55-60 về nghỉ, trong khi đấy là vàng ròng của ngành y tế. Cũng tương tự như thế ở ngành giáo dục. Cho họ về hưu trong khi vẫn còn sức là quá lãng phí vì không phải ai về hưu cũng có tiền mở phòng khám tư, xưởng chế thuốc tư hoặc trường tư thục. Do đó, tôi tha thiết mong QH, Chính phủ xem lại chuyện này để có bình đẳng giới thực sự. ĐB BÙI THỊ AN (Hà Nội)