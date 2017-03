Tìm cách giải quyết thỏa đáng những vấn đề tồn tại

Ông Tập Cận Bình: “Gien “hòa” của Trung Quốc chưa bao giờ biến dị” Sáng 6-11, tại hội trường Diên Hồng, nơi đang diễn ra kỳ họp lần thứ 10 (QH khóa XIII), Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đã có bài phát biểu kéo dài 20 phút trước các đại biểu QH. Tại đây, ông Tập Cận Bình khẳng định “dân tộc Trung Hoa luôn yêu chuộng hòa bình. Gien “hòa” của dân tộc chưa bao giờ biến dị, văn hóa “hòa” có lịch sử lâu đời” và TQ hiện nay yêu quý cục diện hòa bình, sự trưởng thành của TQ “sẽ làm lớn mạnh lực lượng chính nghĩa giữ gìn hòa bình thế giới”. Nhắc tới quan hệ ngoại giao Việt-Trung do các nhà lãnh đạo tiền bối thời Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông xây đắp, giờ cần hết sức quý trọng, giữ gìn, ông Tập cho rằng: Hai nước có lợi ích chung rộng rãi, hợp tác hữu nghị là trào lưu chính. Hai bên cần kiên trì lấy đại cục hữu nghị Việt-Trung và đại cục phát triển của hai nước làm trọng, kiên trì tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương hữu nghị, xử lý thỏa đáng bất đồng. Trong bài phát biểu, người đứng đầu Đảng Cộng sản TQ cho rằng tình hình khu vực và quốc tế đang thay đổi, cả hai Đảng đều đang đứng trước những vấn đề mới và thách thức mới tương đồng như nhau. Hai nước “không chỉ là láng giềng hữu nghị núi sông liền một dải mà còn là cộng đồng cùng vận mệnh... cần phải giúp đỡ nhau, chung tay cùng tiến lên”. Ông Tập Cận Bình bày tỏ hơn bao giờ hết TQ hết sức coi trọng phát triển quan hệ với VN, nguyện cùng với VN kiên trì phương châm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai với tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt tiếp tục phát triển ổn định và lành mạnh, mang lại lợi ích to lớn hơn nữa cho nhân dân hai nước… Cho rằng láng giềng thì khó tránh xảy ra va chạm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đề nghị hai bên cần kiên trì, lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng, thông qua hiệp thương hữu nghị và hòa bình, kiểm soát và xử lý bất đồng một cách thỏa đáng. Khi đại sự được coi trọng thì tiểu sự sẽ không khó giải quyết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình nói. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước sẽ gạt bỏ cản trở, tiếp tục viết ra trang mới quan hệ hợp tác láng giềng hữu nghị Trung-Việt. Cuối bài phát biểu, ông Tập dẫn lời một bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Núi cao lên đến tận cùng/ Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non” và cho rằng quan hệ Việt-Trung đang đứng ở khởi điểm lịch sử mới. Đôi bên cần đứng cao, nhìn xa, cùng mở ra cục diện mới đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, vì sự hòa bình lâu dài, thịnh vượng chung của châu Á và thế giới. Thay mặt QH VN, Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng trân trọng cảm ơn bài phát biểu tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch TQ Tập Cận Bình về mối quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước, về đất nước, con người VN, về thành tựu đạt được trong công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản VN khởi xướng. “Chúng tôi cũng tin tưởng cùng với tiến bộ của thời đại, niềm khát khao vì sự chung sống hòa bình, hữu nghị của hai dân tộc Việt-Trung, những định hướng trong quan hệ hai nước của lãnh đạo cấp cao sẽ được nghiêm túc tổ chức thực hiện, hai bên sẽ tiếp tục kiểm soát bất đồng, vượt qua trở ngại, đưa quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, thực chất, ổn định, vững chắc hơn vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và sự phồn thịnh của khu vực và thế giới” - Chủ tịch QH nói. N.NHÂN – TTXVN Hai bên nhất trí cùng nhau kiểm soát tốt bất đồng trên biển, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), thúc đẩy sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) trên cơ sở hiệp thương thống nhất, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; xử lý kịp thời, thỏa đáng vấn đề nảy sinh, duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông và quan hệ Việt-Trung. (Trích tuyên bố chung VN-TQ)