Tổng Bí thư gửi điện mừng tới ông Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã có điện mừng gửi tới ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.



Toàn văn bức điện như sau:



"Nhân dịp đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi đến đồng chí lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.



Tôi rất vui mừng trước sự thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí làm Tổng Bí thư, nhân dân Trung Quốc anh em nhất định thực hiện thắng lợi các mục tiêu do Đại hội đề ra, tiếp tục giành thêm nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.



Những năm qua, quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc không ngừng củng cố và phát triển, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp rất quan trọng của cá nhân Đồng chí đối với sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước chúng ta. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, trên cương vị và trọng trách cao cả của mình, Đồng chí sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta phát triển lên tầm cao mới.



Chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công"./.