TP.HCM: Họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua đã có bài phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của quân và dân chiến khu An Phú Đông trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Được thành lập cách đây hơn 60 năm, chiến khu An Phú Đông đã trở thành căn cứ địa cách mạng vững chắc, chiến khu lòng dân ngay trong lòng địch. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, quân và dân chiến khu An Phú Đông đã hy sinh bao xương máu để bảo vệ cơ sở cách mạng, góp phần cùng đồng bào cả nước giành độc lập tự do, thống nhất tổ quốc.

Phó Bí thư Nguyễn Văn Đua nhấn mạnh: “Cán bộ công chức, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng của thế hệ năm xưa, biết nghe dân, học hỏi dân, tôn trọng dân, dựa vào sức mạnh của dân,.. góp phần xây dựng TP ngày càng giàu, mạnh”.