Tránh việc thu hồi đất vì lợi ích nhóm

Gửi dự thảo HP đến từng nhà Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến nhân dân TP.HCM về Dự thảo sửa đổi HP 1992 (Ban Chỉ đạo - BCĐ) vừa có thư ngỏ gửi nhân dân TP, trong đó cho biết: Để thu thập được đầy đủ ý kiến của nhân dân TP, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, thể hiện sâu sắc ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong sửa đổi HP, BCĐ trân trọng gửi đến từng hộ nhân dân “Phiếu lấy ý kiến Nhân dân TP.HCM về Dự thảo sửa đổi HP 1992”, kèm theo bản so sánh giữa HP 1992 với Dự thảo sửa đổi HP 1992 để từng hộ nhân dân có thêm điều kiện nghiên cứu và đóng góp ý kiến. Ý kiến đóng góp của nhân dân sẽ được tập hợp, tổng hợp đầy đủ và chính xác để gửi về Ủy ban Dự thảo sửa đổi HP 1992. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 8-3, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Trưởng BCĐ, cho biết BCĐ đã in các tài liệu trên và gửi về các phường, xã. Các tổ trưởng dân phố đã bắt đầu phát tài liệu đến từng hộ dân từ chiều 7-3 và dự kiến sẽ hoàn tất vào hôm nay, 9-3. BM Trung thành với Tổ quốc, nhân dân, Đảng Ngày 8-3, tại Hội nghị góp ý cho Dự thảo sửa đổi HP năm 1992 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, nhiều ý kiến cho rằng quy định tại Điều 70 của dự thảo là phù hợp. Theo đó, Điều 70 quy định: “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”. “Khi dự thảo đã khẳng định sự lãnh đạo của Đảng với nhà nước và xã hội thì việc khẳng định lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng, bảo vệ Đảng như Điều 70 là đúng” - ông Lương Anh Tế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương, nói. Tuy nhiên, để phù hợp hơn, ông Võ Lê Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Long An đề xuất: Dự thảo nên sắp xếp lại theo thứ tự “Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng...”. THÀNH VĂN