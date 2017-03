Chủ tịch HĐND TP.HCM: ‘Ngập nước, tội phạm chưa có chuyển biến như mong muốn’

Sáng nay (3-8), tại Hội trường TP, kỳ họp thứ 2 HĐND TP.HCM khóa IX đã khai mạc. Đến dự phiên khai mạc có Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định những tháng đầu năm 2016, TP đứng trước không ít thử thách song với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế-xã hội TP có sự chuyển biến đáng mừng. Chính quyền TP có các biện pháp hiệu quả trong chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ, đạt được hiệu quả tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân nâng lên, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.



Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND TP khóa IX, sáng 3-8. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tuy nhiên, bà Tâm cho rằng so với Nghị quyết HĐND TP đặt ra, tăng trưởng kinh tế còn chậm, một số lĩnh vực như vận tải hành khách, bưu chính, đầu tư nước ngoài giảm, tăng trưởng chậm hơn so với cùng kỳ. Cải cách hành chính, đầu tư ứng dụng KHCN chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình trạng vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, ngập nước, ùn tắc giao thông, tội phạm... chưa có chuyển biến như mong muốn của nhân dân.