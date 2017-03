Chủ tịch tỉnh Long An gửi công hàm phản đối vụ gây rối ngày 4-7

Thời điểm trên một nhóm khoảng 60 người dân Campuchia do Phen Bun Thoenun (thường trú tại đường 265, phường Tưc L’Ot’ III, quận Tuol Koh, thủ đô Phnom Penh) dẫn đầu đã vượt qua đường biên giới khoảng 100 m về phía Việt Nam mà không thông báo cho lực lượng chức năng. Trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh Long An đề nghị tỉnh trưởng tỉnh Svay Riêng yêu cầu các cơ quan chức năng của Campuchia có biện pháp xử lý thỏa đáng; chỉ đạo lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Svay Riêng tăng cường kiểm soát và có biện pháp ngăn chặn, không để xảy ra các trường hợp tương tự.

Trước đó, ngày 2-7, chủ tịch UBND tỉnh Long An đã có công hàm phản đối việc ngày 28-6, một nhóm khoảng 250 người Campuchia với sự tham gia của một số nghị sĩ đảng đối lập Campuchia đã tiến sâu vào khu vực mốc 203 do Việt Nam quản lý thuộc địa bàn tỉnh Long An.

Lực lượng chức năng Việt Nam và một số người dân địa phương đã ra ngăn chặn, giải thích nhưng bị các phần tử quá khích người Campuchia tấn công khiến bảy người Việt Nam bị thương.

HOÀNG NAM