Chưa rõ trách nhiệm vụ sập giàn giáo

Ngày 27-3, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se đã gửi điện thăm hỏi tới Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh về vụ tai nạn khu công nghiệp Formosa (Hà Tĩnh).

Chưa khởi tố vụ án

Mở đầu buổi họp báo sáng 27-3, một nhà báo đã cung cấp thông tin số người bị thương là 29 chứ không phải 28. Nạn nhân mới là anh Lê Văn Núi (28 tuổi, quê Quảng Bình), được bạn đưa vào Quảng Bình cấp cứu rồi chuyển tới một BV ở Huế.

Ông Thái Chí Pháp - Trưởng đại diện Formosa tại Hà Tĩnh chủ đầu tư và ông Ching Heng Ha - Giám đốc Văn phòng dự án Công ty Samsung C&T tại cảng Sơn Dương (nhà thầu thi công Hàn Quốc) cùng các nhân viên đã cúi đầu tưởng niệm các nạn nhân bị tử vong và xin lỗi Chính phủ, nhân dân Việt Nam. Họ cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân những người bị nạn, đồng thời cảm ơn các lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu nạn nhân, khắc phục sự cố.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước, ông Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh, thông tin: “Sở thường xuyên kiểm tra các công trình của Formosa. Năm 2014 có 16 nhà thầu chính và phụ ở Formosa đã bị xử phạt gần 2 tỉ đồng, trong đó tiền phạt về an toàn lao động hơn 700 triệu đồng. Riêng công trình của Công ty Samsung C&T từ 2013 đến nay đã kiểm tra nhiều lần nhưng không phát hiện sai phạm về an toàn lao động”.

Tại buổi họp báo, phóng viên Pháp Luật TP.HCM hỏi: “UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập tổ điều tra chưa? Công an tỉnh Hà Tĩnh có khởi tố vụ án?”. Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, trả lời: “Tỉnh đã thành lập tổ điều tra ngay lúc 1 giờ sáng 26-3. Cơ quan công an đang điều tra, khi đủ chứng cứ pháp lý sẽ khởi tố vụ án”.

Chị Nguyễn Thị Thương (vợ anh Nguyễn Văn Lịch, thôn 2, xã Lâm Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) khóc ngất bên thi thể chồng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Sẽ công bố nguyên nhân

Báo Nông Thôn Ngày Nay hỏi: Trước khi xảy ra vụ tai nạn giàn giáo bị rung lắc, công nhân đã chạy ra ngoài nhưng người chỉ huy lại bắt công nhân trở lại làm việc. Vậy trách nhiệm của người chỉ huy (người Hàn Quốc) như thế nào, cơ quan điều tra đã có biện pháp gì ngăn ông này bỏ trốn?

Báo Tuổi Trẻ hỏi tiếp: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, Sở LĐ-TB&XH và Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh nhận trách nhiệm gì trong vụ tai nạn? Tới giờ này không thể trả lời chung chung là chúng tôi sẽ điều tra. Rất tiếc cả hai câu hỏi trên đều không có người trả lời.

Như tin đã đưa, bước đầu Bộ LĐ-TB&XH xác định nguyên nhân tai nạn là do hệ thống phanh thủy lực không đảm bảo dẫn đến giàn giáo dài 40 m, rộng 35 m đổ sập từ độ cao 20 m. Tuy nhiên, chiều 27-3, ông Sơn cho rằng: “Đó chỉ là nhận định ban đầu. Còn nguyên nhân chính xác thì phải điều tra cụ thể cả về hồ sơ thiết kế công nghệ lẫn khâu quản lý, điều hành. Khi có kết luận tỉnh sẽ thông báo rộng rãi”.