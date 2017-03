Chuyện ông bí thư ‘cáo quan về vườn’

Trước thông tin ông Nguyễn Sự xin nghỉ hưu trước tuổi, nhiều người dân Hội An đã bày tỏ tình cảm quý mến đối với ông bí thư tận tụy, gần dân. Việc ông xin nghỉ hưu trước tuổi khiến nhiều người dân tiếc nuối. Ông Đặng Kiệm (quê xã Cẩm Thanh), hiện đang hành nghề xe ôm tại bến xe buýt Hội An, cho hay: “Ông Sự có đức tính tốt của một người lãnh đạo. Ông rất gần gũi với người dân từ cách ăn mặc, sinh hoạt đến cách nói chuyện lại giản dị nên tôi rất quý. Suốt thời gian ông làm lãnh đạo chưa hề gây phiền toái gì cho người dân chúng tôi”.

Những người bán hàng rong cũng đã làm nên một nét đặc trưng của phố cổ Hội An. Ảnh: TẤN TÀI Với gánh xí-mà rong ruổi khắp các tuyến phố cổ, chị Nguyễn Thị Kim Hằng (32 tuổi), cháu gái cụ Ngô Thiểu, người nổi danh với món xí-mà, tâm sự muốn gửi lời cám ơn chân thành đến ông bí thư đã tạo điều kiện cho chị và nhiều chị em phụ nữ bán hàng rong khác mưu sinh. “Nếu ở nơi khác thì những gánh hàng rong sẽ bị cấm bán trên phố. Tuy nhiên, ở Hội An thì ngược lại, ông Sự xem đây là nét đẹp của khu phố cổ. Nhiều phụ nữ như chúng tôi dựa vai vào gánh hàng rong cũng kiếm kế sinh nhai, sống qua ngày. Tôi muốn nói lời cám ơn đến ông Sự” - chị Hằng cảm động.