Công an Cần Thơ có thêm 2 phó giám đốc

Ngày 17-8, Công an TP Cần Thơ triển khai các quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ; quyết định sát nhập Cảnh sát PCCC về công an thành phố.



Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ trao các quyết định của Bộ Công an, điều động Đại tá Vũ Văn Tảo và Đại tá Trần Đức Đình cùng giữ chức Phó Giám đốc Công an TP

Theo đó, Công an TP Cần Thơ triển khai quyết định của Bộ Công an về việc sáp nhập Cảnh sát PCCC và cứu nạn – cứu hộ TP Cần Thơ thành Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn – cứu hộ thuộc Công an TP Cần Thơ.

Cạnh đó, công bố quyết định của Bộ Công an điều động Đại tá Vũ Văn Tảo và Đại tá Trần Đức Đình - cùng Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Như vậy với 2 nhân sự Phó Giám đốc mới, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ gồm 9 thành viên, trong đó Giám đốc là Đại tá Trần Ngọc Hạnh cùng 8 Phó Giám đốc.

Theo báo cáo của Công an TP Cần Thơ, trong những tháng đầu năm 2018, lực lượng công an thành phố đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố.

Phạm pháp hình sự được kiềm chế, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 96%, trong đó các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng tỷ lệ điều tra khám phá đạt 100%; các mô hình “Dân vận khéo”, diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.