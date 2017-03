Công an xin lỗi dân vì phạt xe không chính chủ

Trước đó, anh Chiến ngồi uống nước tại vỉa hè ở khu phố Thống Nhất 1 thuộc phường Dĩ An thì đoàn kiểm tra hành chính của phường đến đề nghị anh xuất trình giấy tờ xe máy đang dựng gần đó. Anh Chiến đưa ra giấy phép lái xe, bảo hiểm xe và chứng minh nhân dân của mình, đồng thời đưa giấy đăng ký xe máy không phải của mình mà là của người chị họ, ngụ đường Phạm Quý Thích, quận Tân Phú, TP.HCM. Mặc dù không vi phạm giao thông cho bất cứ lỗi nào nhưng anh Chiến đã nhận được biên bản vi phạm hành chính của Công an phường Dĩ An do Trung sĩ Lê Khắc Chí - cảnh sát khu vực ký phạt với lỗi xe không chuyển quyền sở hữu theo quy định. Kèm theo đó là lời nhắn “tạm giữ xe bảy ngày với mức giá phạt 1 triệu đồng”. Ngày hẹn lấy xe là 6-12-2012.

Ngày 1-12, sau khi đối chiếu các giấy tờ, xe của anh Chiến đã được trả ra mà không phải đóng bất cứ khoản phạt nào. Trung tá Dũng cho rằng có thể do trình độ nghiệp vụ anh em chiến sĩ chưa đáp ứng được nhu cầu công việc, chưa cập nhật thông tin mới về việc xe không chuyển quyền sở hữu nên trường hợp xử lý vi phạm giao thông này chưa chuẩn.

AS(Theo VTC)