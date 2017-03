Công bố lời khai của Phó Công an TP Tuy Hòa

Sau giờ nghỉ giải lao, tòa công bố một số tài liệu, chứng cứ của vụ án, trong đó có biên bản lời khai của ông Lê Đức Hoàn, Phó Công an TP Tuy Hòa, với tư cách người làm chứng. Đây là nhân chứng quan trọng nhất của vụ án bởi ông Hoàn là người trực tiếp phân công, chỉ đạo cán bộ xét hỏi anh Kiều.

Theo biên bản lấy lời khai được công bố, ông Hoàn thừa nhận sáng 13-5-2012 có phân công hai cán bộ là Nguyễn Minh Quyền, Phạm Ngọc Mẫn trực tiếp làm việc với anh Ngô Thanh Kiều. Ngoài ra, ông Hoàn cũng phân công Nguyễn Tấn Quang tham gia xét hỏi. Ông Hoàn thừa nhận có thấy các cán bộ còng tay anh Kiều, dù biết như vậy là sai luật nhưng ông Hoàn “không chỉ đạo tháo ra vì nghĩ rằng để anh Kiều khỏi chạy trốn”. Trong một biện bản lấy lời khai của cơ quan điều tra, ông Hoàn thừa nhận việc còng tay anh Kiều là sai.

Về việc anh Kiều được mời lên Công an xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa làm việc nhưng lại Công an TP Tuy Hòa còng tay bắt đi, ông Hoàn cho biết đó là “sai so với quy định nhưng cần thiết”. Trong “Giấy mời” của Công an xã có nói rõ “mời lên làm việc” nhưng anh Kiều lại bị còng tay lúc 3 giờ sáng, bắt đưa về TP Tuy Hòa rồi tiến hành hỏi cung, nhục hình. LS Nguyễn Văn Thắng, bào chữa cho bị cáo Thành, cung cấp cho báo chí “giấy mời” này và cho biết thêm trong “giấy mời” này có nhiều dấu tẩy sửa và hình thức không đúng với quy định.



Giấy mời của công an xã Hòa Đồng

Trong các biên bản làm việc, ông Hoàn đều “xin cơ quan thẩm quyền xem xét, thông cảm” và thừa nhận thiếu trách nhiệm, không ngăn chặn kịp thời việc cán bộ cấp dưới dùng nhục hình.

Tấn Lộc