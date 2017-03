Công đoàn lúng túng khởi kiện nợ BHXH

Làm điểm để rút kinh nghiệm Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, xác nhận cơ quan này đã nhận được các hồ sơ khởi kiện do BHXH TP chuyển sang. Theo đó, LĐLĐ TP đã tập huấn kỹ năng tham gia tố tụng các vụ án lao động cho cán bộ công đoàn chủ chốt tại các quận/huyện, sở/ngành và các công ty về thủ tục, trình tự khởi kiện các vụ nợ BHXH. Tuy nhiên, do công việc khá mới mẻ nên tổ chức công đoàn tiếp tục củng cố hoàn thiện thêm. Ngoài ra, LĐLĐ TP đã đề nghị cơ quan BHXH TP hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm về quy trình các bước khởi kiện. Theo bà Yến, do bước chuyển giao này còn khá mới và chưa có kinh nghiệm nên tổ chức công đoàn sẽ tập trung khởi kiện một số vụ có chứng cứ vững chắc, rút kinh nghiệm để nhân rộng toàn thành phố. Ngoài ra, việc khởi kiện phải có sự ủy quyền của người lao động chứ tổ chức công đoàn không thể tự ý đứng ra kiện doanh nghiệp. “Băn khoăn nhất là không rõ người lao động muốn ủy quyền cho công đoàn cơ sở, công đoàn quận/huyện hay công đoàn cấp trên nên chúng tôi rất lúng túng khi triển khai” - bà Yến nói. ________________________________ Tòa hai cấp ở TP.HCM đã trả lại hơn 230/1.000 hồ sơ do BHXH TP.HCM khởi kiện các đơn vị trước đó. Theo đó, BHXH TP.HCM đã chuyển 262 hồ sơ theo hai đợt sang LĐLĐ TP để nơi này tiếp tục khởi kiện các đơn vị bảo vệ quyền lợi cho người lao động. Tuy nhiên, đến nay theo ghi nhận, LĐLĐ vẫn chưa nộp đơn khởi kiện do chưa có hướng dẫn chính thức từ Tổng LĐLĐ Việt Nam. Bà TRẦN NGỌC CHÂU,

Trưởng phòng Khai thác và thu nợ BHXH TP.HCM