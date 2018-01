CSGT TP.HCM gồng mình với kẹt xe

Quản lý đua xe thế nào mà lâu lâu lại có vài trận? Về việc tụ tập đua xe gây rối trật tự công cộng, Đại tá Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, đề nghị PC67, công an quận/huyện sơ kết công tác này. Ông cho là phòng, chống đua xe trái phép là phải quản lý đối tượng, ngăn chặn, phát hiện những hành vi đó ngay tại cơ sở. Phải kiểm tra lại, xem cách quản lý thế nào mà lâu lâu cứ để năm, ba chục xe, hết chỗ này tới chỗ kia có chuyện đua xe. Tinh thần nghiệp vụ, cách tiếp cận để quản lý tại cơ sở chứ không phải để họ ra đường đua rồi mới ngăn chặn, đó chỉ là giải pháp tình thế. Trên thực tế, cảnh sát khu vực, công an phường có biết chiếc xe đó chứ? Trong nhà có xe đó không? Có đến tận nhà nói với gia đình không? Có kiểm tra giấy tờ xe không? Lò độ xe ở đâu, đâu phải ở ngoài mà ở trong TP. Trong tháng 3 Công an TP sẽ kiểm tra công tác này. Sự phối hợp giữa CSGT và công an hình sự, quận/huyện như thế nào mà để lâu lâu lại có vài trận. Do đó phải đi sâu, đi vào cơ sở chứ không làm trên ngọn.