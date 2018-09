Cục phó Cảnh sát hình sự làm giám đốc Công an Bình Thuận

Ngày 17-9, tại trụ sở Công an tỉnh Bình Thuận, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì buổi lễ.



Đại tá Trần Văn Toản. Ảnh: Công an Bình Thuận



Tại lễ công bố, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Lê Minh Thảo, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm về điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Văn Toản, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về trật tự xã hội (Cảnh sát hình sự), đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Toản (sinh năm 1967, quê quán Kiến Xương, Thái Bình) nhận nhiệm vụ thay cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-9.

Phát biểu tại buổi lễ , thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đề nghị trên cương vị công tác mới, Đại tá Trần Văn Toản tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nội bộ, phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.