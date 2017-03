Cuộc rượt đuổi như bão của cảnh sát hình sự bắt kẻ trộm két sắt

Công an quận Thủ Đức vừa bàn giao Phạm Âu Hồng Dũng (34 tuổi, sống lang thang) và Nguyễn Văn Hòa (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Nghi can Nguyễn Văn Hòa cùng số tài sản bên trong chiếc két sắt. Trưa 28-4, Dũng và Hòa rủ nhau đi trộm. Cả hai đột nhập một nhà dân ở thị xã Dĩ An, khiêng chiếc két sắt chở đi tìm chỗ phá ra lấy tài sản.



Trên đường đi, hai đối tượng lấy vải che đậy chiếc két sắt, chạy hướng về quận Thủ Đức, TP.HCM. Khi hai tên trộm chạy đến đường Đặng Văn Bi, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức thì có một nhóm gồm sáu trinh sát hình sự đang tuần tra địa bàn phát hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám. Thấy bị đeo bám, Hòa và Dũng vội tăng ga bỏ chạy.



Nhiều tài sản bên trong chiếc két sắt bị trộm Trên đường tháo chạy, hai nghi can đã lạng lách, chống trả lực lượng trinh sát, thậm chí ném chiếc két sắt về phía sau để cản địa, gây nguy hiểm cao cho người đi đường. Phía lực lượng trính sát đã cử hai người ở lại giữ tang vật, còn bốn trinh sát tiếp tục truy đuổi qua rất nhiều tuyến đường. Khi đến đại lộ Phạm Văn Đồng, hai nghi can đã chạy ngược chiều vào làn xe ô tô với tốc độ kinh hoàng. Tuy nhiên, tổ trinh sát đã quyết liệt truy đuổi, nổ nhiều phát súng chỉ thiên. Cuối cùng khi đến giao lộ Phạm Văn Đồng - Hiệp Bình, tổ trinh sát đã ép xe khống chế được hai đối tượng.





Phạm Âu Hồng Dũng cùng đồng bọn chống trả quyết liệt Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong chiếc két sắt có chứa nhiều tiền, vàng. Hiện cơ quan chức năng đã làm thủ tục để bàn giao lại cho gia đình nạn nhân.



Được biết Dũng và Hòa đều là các đối tượng từng có tiền án, gặp nhau trong tù và sau khi ra tù đã kết hợp với nhau để tiếp tục đi gây án.