Cứu 6 ngư dân bị nạn gần Hoàng Sa

Một ngày trước, Danang MRCC nhận được thông tin tàu cá này (do ông Lê Văn Mai, ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam làm chủ) đang đánh bắt trên vùng biển phía tây quần đảo Hoàng Sa thì bị gãy láp khiến nước tràn, tàu có nguy cơ chìm. Tàu SAR 412 sau đó lập tức ra khơi cứu nạn. Qua nhiều giờ vượt sóng to gió lớn do thời tiết xấu, tàu SAR 412 đã tiếp cận, lai dắt tàu QNa 95979 và đưa ngư dân vào bờ.