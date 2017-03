Đã cho các phương tiện đường thủy lưu thông qua cầu Ghềnh

Hiện giao thông đường thủy qua khu vực cầu Ghềnh đã được thông suốt, các cơ quan chức năng sẽ túc trực để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông tạm qua cầu trong thời gian chờ khắc phục sự cố.

Theo ghi nhận của phóng viên hiện đang có rất nhiều phương tiện đang đợi để lưu thông qua cầu Ghềnh.



Tính đến thời điểm này, đã có hai phương tiện chuyên chở có tải trọng 400 và 300 tấn lưu thông qua cầu Ghềnh.



Hiện đang có rất nhiều phương tiện đang đợi để lưu thông qua cầu Ghềnh.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, vào ngày 11 giờ 30 ngày 20-3, sà lan chở vật liệu xây dựng chạy từ Hiệp Hòa về cầu Hóa An đã va chạm vào mố cầu số 2. Hậu quả mố cầu bị gãy chìm xuống sông, nhịp cầu số 2 số 3 bị gãy sà xuống nước, khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam bị tê liệt hoàn toàn.



Vào chiều 22-3, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ba nghi can đã vận hành sà lan 800 tấn đâm sập cầu Ghềnh trên sông Đồng Nai Phan Thế Thượng (63 tuổi, chủ tàu kéo sà lan), Trần Văn Giang (36 tuổi, quê Bạc Liêu), Nguyễn Văn Lẹ (28 tuổi, quê Sóc Trăng) để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.



Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy để điều tra. Hiện cơ quan công an cũng đang xem xét ra quyết định khởi tố bị can đối với Thượng, Giang và Lẹ.

Cũng trong chiều 22-3, Bộ GTVT đã giao cho đơn vị thi công công trình của Tổng Công ty Xây dựng số 1 huy động lực lượng đến để tiến hành trục vớt. Tuy nhiên, thời gian huy động đến phải mất nhiều thời gian nhưng Bộ GTVT yêu cầu phải trục vớt trước ngày 2-4.