Đảm bảo an ninh tối đa cho bầu cử

Sáng 18-5, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã họp phiên thứ năm để xem xét, thảo luận một số nội dung cho công tác bầu cử trong toàn quốc vào ngày 22-5 tới.

Tại phiên họp, công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho thời điểm trước, trong và sau bầu cử đã đặc biệt được coi trọng. Cụ thể, báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhấn mạnh: “Cần tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đề phòng sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động. Kiên quyết không để các thế lực thù địch, phản động lôi kéo quần chúng, phá hoại cuộc bầu cử. Bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân trong dịp bầu cử”.

Chủ trì cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho hay các công việc như thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; việc giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử cũng như giải quyết đơn thư khiếu nại; công tác thông tin tuyên truyền đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử đã được tiến hành theo đúng quy định và tiến độ kế hoạch đề ra.





Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên thứ năm ngày 18-5. Ảnh: TTXVN

Bà Ngân nhấn mạnh chỉ còn mấy hôm nữa là tới ngày bầu cử, đây là thời điểm đặc biệt quan trọng. Thay mặt Hội đồng Bầu cử Quốc gia bà Ngân đề nghị Ủy ban Thường vụ QH, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các bộ, ban ngành trung ương và cơ quan liên quan tích cực, chủ động triển khai tất cả công việc lãnh đạo, chỉ đạo để công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Dự kiến ngày 20-5 (tức thứ Sáu tuần này), Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị và những nội dung liên quan đến cuộc bầu cử vào ngày 22-5 tới (tức Chủ nhật tuần này).