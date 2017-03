Đào thêm đường ngách cứu nạn vụ sập hầm

Phó chủ tịch tỉnh Lâm Đồng viết thư cho nạn nhân Lúc 22 giờ ngày 18-12, theo yêu cầu của bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Phó Chủ tịch tỉnh Nguyễn Văn Yên gửi thư nhằm động viên tinh thần của các nạn nhân, trong khi chờ đợi đội cứu nạn tiếp cứu thành công. Ngay tại cửa hầm thủy điện Đạ Dâng, ông Yên viết: Thân gửi 12 anh chị em trong hầm! Ban chỉ đạo Phòng, chống cứu nạn đang tập trung toàn lực để giải cứu các anh chị, với lực lượng máy móc để giải cứu các anh chị; với lực lượng máy móc thiết bị hiện đại nhất và hàng trăm nhân lực của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng. Anh chị em yên tâm, bằng mọi cách bảo vệ sức khỏe và thông tin kịp thời ra ngoài những yêu cầu của mình để được đáp ứng. Ở ngoài này mọi người làm việc 24/24 giờ với tinh thần nhanh nhất để cứu các anh chị. Bức thư đã được giao cho đội cứu nạn chuyển vào cho 12 nạn nhân. Đường hầm đã từng xảy ra sạt lở Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM về thông tin thi công đường hầm thủy điện thiếu an toàn, ông Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nói: “Trước mắt cơ quan chức năng đang tập trung mọi phương tiện để cứu người. Hiện nguyên nhân dẫn đến hầm dẫn bị sập một đoạn chưa thể kết luận là do thi công thiếu an toàn hay do địa chất sạt lở. Nguyên nhân vụ việc phải chờ kết luận của ngành chức năng liên quan”. Ông Yên thừa nhận trước đây đường hầm đã xảy ra sạt lở nhẹ và chủ đầu tư cũ đã tự xử lý nhưng tỉnh chưa nắm được hai vết sụt lún trên đỉnh đồi. “Chỉ có các chuyên gia kỹ thuật mới có thể thẩm định, kết luận hai vết sụt lún đó có phải là nguyên nhân gây ra vụ sập hầm này không” - ông Yên nói. Theo ông Yên, công trình này trước đây do Tổng Công ty Xây dựng công trình 5 làm chủ đầu tư và hiện nay là Công ty Long Hội. Sau ba năm ngừng thi công, công trình chỉ mới thi công trở lại gần đây. Tổng Công ty Xây dựng Sông Đà là đơn vị trúng thầu thi công. “Việc đào hầm một số đoạn không làm kè là do biện pháp thi công của đơn vị thi công. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề an toàn lao động. Người duyệt biện pháp thi công, phương án đầu tư cũng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. UBND tỉnh Lâm Đồng không duyệt cái này. Hiện đại diện chủ đầu tư đang đi công tác nước ngoài” - ông Yên nói.