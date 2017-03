Đề nghị án nặng tội đưa, nhận hối lộ

Sau hai ngày xét xử, chiều 24-9, đại diện viện kiểm sát (VKS) đã nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo trong vụ án. Trong đó, đáng chú ý là bị cáo Bùi Hữu Trí (chuyên viên Sở) bị đề nghị mức án 30 năm tù, trong đó tội nhận hối lộ 18-19 năm tù, tội tham ô tài sản 8-10 năm tù, tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 6-8 năm tù (tổng hợp hình phạt tù là 30 năm).

Các bị cáo đưa hối lộ bị đề nghị mức án khá nặng, như Phạm Tiến Ngọ 15-17 năm tù, Nguyễn Văn Dự 6-7 năm tù, Phan Đăng Khôi 13-15 năm tù (Khôi còn bị đề nghị 7-8 năm tù cho tội tham ô tài sản và 1-2 năm tù tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ)…

Chia chác và mua quà tết

Trong hai ngày xét xử, chỉ duy nhất bị cáo Phan Đăng Khôi (con rể của bị cáo Nguyễn Tố Tranh - nguyên giám đốc Sở) là phản bác lại cáo trạng. Ngay sau khi công tố viên đọc xong cáo trạng, Khôi đứng lên cho rằng mình không phạm tội tham ô tài sản. Trong phần xét hỏi, bị cáo Khôi đã phủ nhận mọi chuyện liên quan đến mình và cho rằng mình không tham gia thành lập và điều hành Công ty An Thái Long và Công ty Long Giang Vina. Khi tòa hỏi bị cáo có bị cơ quan điều tra ép cung không, Khôi cho rằng trước đó có bị ép cung. Tòa hỏi bản cung của bị cáo có luật sư tham gia thì có bị ép cung không, Khôi nói không nhưng cho rằng bản cung này không đúng và mình không làm gì sai. Đại diện VKS cho rằng bị cáo không thật thà.

Nguyên giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Tố Tranh và bị cáo Trí (chuyên viên Sở) tại tòa. Ảnh: GIA TUỆ

VKS tập trung xét hỏi các bị cáo Nguyễn Tố Tranh, Bùi Hữu Trí, Trần Lê Đông… nhằm làm rõ hành vi tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bị cáo Khôi. Bị cáo Đông khai trong số 100 triệu đồng mà Trí đã chia, bị cáo đã đưa cho nguyên giám đốc Sở Nguyễn Tố Tranh, phó giám đốc Phan Văn Giàu và một số nhân viên khác, số còn lại dùng mua quà tết.

Cuối cùng, VKS đề nghị phạt Khôi 13-15 năm tù về tội đưa hối lộ, 7-8 năm tù về tội tham ô tài sản và 1-2 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt chung là 21- 22 năm tù.

“Cái này xem kỹ chưa, tao ký à”(!)

Khác với con rể, bị cáo Nguyễn Tố Tranh thừa nhận sai phạm và nói VKS truy tố mình hai tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng là đúng người, đúng tội. Bị cáo nói mình phạm tội do công việc nhiều, bị cáo bị áp lực, làm không hết, từ đó cấp dưới đưa lên đã không kiểm tra kỹ mà ký luôn. “Lỗi là quản lý thiếu sâu sát, đặc biệt lĩnh vực xây dựng cơ bản bị cáo thiếu chuyên môn và quá tin tưởng anh em. Khi ký các giấy tờ, hợp đồng…, bị cáo chỉ hỏi anh em: “Cái này xem kỹ chưa, tao ký à” - bị cáo Tranh khai.

Khi hỏi chuyện con rể (bị cáo Khôi) có kể cho nghe vụ Khôi đưa 150 triệu đồng cho các cá nhân trong Ban Xây dựng cơ bản của Sở (khoản tiền này do Trí nhận), bị cáo Tranh thừa nhận có nghe Khôi nói tại nhà của bị cáo. VKS hỏi có biết Công ty An Thái Long là của con rể không, bị cáo Tranh nói không biết, chỉ ngạc nhiên khi dự lễ khởi công thấy… con rể lên đọc lệnh khởi công. “Về nhà tôi có hỏi con gái về việc này mới biết”. Đại diện VKS truy tiếp: “Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thái Long và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Long Giang Vina là của con rể phải không?”. Bị cáo Tranh ngập ngừng, nói lí nhí rồi… im lặng…

Trong phần luận tội, VKS cho rằng bị cáo Tranh với vai trò là Tỉnh ủy viên, bí thư Đảng ủy và giám đốc Sở và là đại diện chủ đầu tư nhưng không tham gia đấu thầu, bỏ thầu, đàm phán hợp đồng. Với vai trò là chủ tài khoản, bị cáo đã không kiểm tra khi ký hồ sơ khống do cấp dưới trình lên, từ đó gây hậu quả và để bị cáo Trí thực hiện các hành vi phạm tội. “Hành vi của bị cáo gây phẫn nộ, bất bình trong nhân dân. Ngoài ra, bị cáo còn có hành vi xây hàng rào, miếu thờ trị giá 64 triệu đồng từ nguồn tiền do Trí phạm tội mà có” - vị đại diện VKS nhấn mạnh.

Từ đó, VKS đề nghị phạt bị cáo Tranh 2-4 năm tù cho cả hai tội.

Hôm nay tòa tiếp tục với phần tranh luận.

Cho thông thầu và nhận hối lộ hàng tỉ đồng Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, hàng loạt dự án do Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư đều có “bàn tay thông thầu” của bị cáo Trí với DN. Bất kể công trình lớn nhỏ, đình thần hay miếu thờ, tượng đài…, Trí đều “hé” thông tin với các DN “ruột”, cung cấp giá trị gói thầu được phê duyệt, giúp DN thắng thầu, được chỉ định thầu để hưởng 5%-10% tổng giá trị gói thầu. Tổng cộng Trí đã nhận hối lộ 2,46 tỉ đồng. Ngoài ra, Trí còn cấu kết với bị cáo Đông tham ô gần 240 triệu đồng… Tại phiên tòa, hàng loạt cán bộ Sở VH-TT&DL tỉnh Vĩnh Long như phó giám đốc Phan Văn Giàu, chánh văn phòng và hai cán bộ khác được tòa triệu tập. Các cán bộ này đều nhận được giấy triệu tập hợp lệ nhưng tất cả đều vắng mặt với lý do bệnh, có thai và bận đi công tác.

GIA TUỆ