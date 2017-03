Đề nghị khởi tố vi phạm của Công ty Long Sơn

Tỉnh đề nghị khởi tố sai phạm của Công ty Long Sơn Trong một diễn biến mới nhất, theo nguồn tin riêng của PV từ cơ quan điều tra Bộ Công an, cơ quan điều tra đã mời những người liên quan của Công ty Long Sơn đến để làm rõ các vấn đề liên quan vụ án. Chiều 8-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Nông nhấn mạnh: “Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh cùng các ngành chức năng khẩn trương đánh giá thiệt hại, giám định tuổi cây trồng của người dân để yêu cầu Công ty Long Sơn phải bồi thường. Do vụ án nổ súng do Bộ Công an điều tra nên Tỉnh ủy cũng đề nghị Bộ Công an xem xét khởi tố, làm rõ các vi phạm liên quan đến hành vi vi phạm của Công ty Long Sơn”. Cho hộ dân đăng ký đất ở, đất sản xuất Hiện tổ công tác của huyện vẫn luôn có mặt tại tiểu khu 1535 và các vùng dự án. Ở các vùng dự án thuộc hai xã Đắk Ngo, Quảng Trực có 661 hộ dân đang sinh sống. Tổ công tác đã thông báo cho các hộ dân đăng ký đất ở, đất sản xuất theo dự án ổn định dân di cư tự do ở hai xã này. Ông NGUYỄN HỮU HUÂN, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức