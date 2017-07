Quy trình gấp, mở sổ... gọn lẹ

Đình chỉ công tác một tổ CSGT Đắk Nông Công an tỉnh Đắk Lắk đang kiểm tra các CSGT liên quan. Liên quan đến các CSGT có hành vi kiểm sổ chớp nhoáng trên QL14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông, chiều 10-7, ông Hồ Công Hoa, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông, cho hay đã đình chỉ công tác tổ CSGT được báo phản ánh để làm tường trình. “Tôi đã xem bài báo, clip liên quan đến hành vi kiểm tra xe của tổ CSGT. Trước mắt chúng tôi đã cho rút tổ công tác về phòng, đình chỉ công tác, yêu cầu viết tường trình, kiểm điểm” - ông Hoa nói. Khi được hỏi quan điểm về quy trình dừng xe, kiểm tra sổ chớp nhoáng của các CSGT, ông Hoa cho biết ban giám đốc đã có chỉ đạo cho thanh tra công an tỉnh xác minh, làm rõ các sai phạm. “Quan điểm của chúng tôi là sai phạm tới đâu xử lý tới đó, không bao che” - ông nói. • Chiều tối cùng ngày, liên lạc qua điện thoại, ông Nguyễn Quang Vịnh, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, cho hay: Cả ngày 10-7 ông bận dự một cuộc họp quan trọng của ngành công an nên chưa kịp xem kỹ clip và thông tin liên quan. “Tôi đã nghe báo lại nhưng chưa xem kỹ nên chưa có chỉ đạo. Tuy nhiên, chúng tôi cảm ơn báo đã phản ánh hiện tượng trên. Chúng tôi sẽ kiểm tra kỹ lưỡng để có hướng xử lý trên quan điểm xử lý nghiêm” - ông nói.