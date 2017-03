Doanh nghiệp nước ngoài an tâm đầu tư tại KCN Tân Bình

Tôi rất tin tưởng vào các biện pháp mà Chính phủ và chính quyền sở tại đang thực hiện để bảo đảm an toàn cho nhà đầu tư nên tôi sẽ gắn bó làm ăn lâu dài tại KCN Tân Bình”. Ông David Wang, Giám đốc Công ty TNHH Abrasives Việt Nam, nói tại hội nghị sơ kết sáu tháng đầu năm 2014 về thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ an ninh và PCCC tại KCN Tân Bình, ngày 10-6.

Theo Công an quận Tân Phú, từ ngày 13 đến 18-5, các cơ quan chức năng trên địa bàn đã triển khai những biện pháp nghiệp vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối đối với các DN ở KCN Tân Bình. KCN này hiện có hơn 140 DN, sử dụng khoảng 30.000 công nhân. Theo đại diện KCN Tân Bình, sau sự việc gây rối, các nhà đầu tư bày tỏ sự an tâm khi đầu tư tại đây.

PHONG ĐIỀN