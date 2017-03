Đóng cửa ba chốt cảnh sát giao thông

Ngày 24-12, Đại tá Trần Đình Thư, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết bên cạnh việc tập trung xác minh, làm rõ những thông tin báo chí phản ánh về nạn mãi lộ trên QL20, công an tỉnh đã có quyết định tạm dừng hoạt động ba chốt cảnh sát giao thông (CSGT) trên địa bàn tỉnh này.



Công an tỉnh Lâm Đồng đóng cửa chốt CSGT Phú Hiệp và chốt 320 nằm ở đèo Bảo Lộc.

Xử lý kiên quyết

Theo đó hai chốt trên QL20 gồm chốt CSGT Phú Hiệp nằm trên địa bàn huyện Di Linh và chốt CSGT 320 nằm ở đèo Bảo Lộc tạm dừng hoạt động. Riêng chốt 723 (huyện Lạc Dương, nằm trên đèo Mới) đã bàn giao cho Công an huyện Lạc Dương để phục vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm theo cụm địa bàn.

Sau khi tạm dừng hoạt động của các chốt trên, trước mắt Công an tỉnh Lâm Đồng cho rút toàn bộ cán bộ, chiến sĩ ở các chốt trên về phòng CSGT tỉnh này để kiểm tra, đánh giá lại, sau đó mới phân công nhiệm vụ mới.

Như chúng tôi đã thông tin trên các số báo từ ngày 10 đến 15-12, trên QL20 đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng dài hơn 160 km nhưng có cả chục trạm, chốt CSGT. Các trạm, chốt CSGT này làm nản chí các tài xế xe tải vì họ phải đóng “hụi chết” cho gần chục chốt, trạm CSGT trên QL này. Có người phải bán xe rồi chung bằng… tiền âm phủ vì “chịu không thấu việc nai lưng ra cày cho CSGT ăn”!

Sau khi báo Pháp Luật TP.HCM nêu hiện tượng tiêu cực trên, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác minh thông tin để xử lý những sai phạm. Theo Đại tá Thư, quan điểm của lãnh đạo công an tỉnh là xử lý nghiêm những cá nhân sai phạm gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành, của lực lượng. Bước đầu đến thời điểm hiện tại, có sáu cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh này bị tạm đình chỉ. Với những trường hợp khác, sau khi xác minh, làm rõ sẽ tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định.

Tài xế xe tải đã “dễ thở”

Theo Đại tá Thư, sau khi báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh tình trạng tài xế xe tải vào các chốt CSGT trên QL20 để chung tháng, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận thấy các chốt trên không thực sự cần thiết nên đã dừng hoạt động. Điều này cũng phù hợp với chủ trương hạn chế tiếp xúc giữa CSGT với người tham gia giao thông. Trên thực tế, đoạn đường này Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ bố trí một Trạm CSGT Madagui (đóng tại địa bàn huyện Đạ Huoai) nhưng để thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ dừng chân khi làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến này, công an đã bố trí thêm chốt 320 và chốt Phú Hiệp (trực thuộc Trạm Madagui).

Cũng theo Đại tá Thư, sau khi rút nhân sự ở các chốt CSGT về thì cơ sở vật chất của các chốt sẽ bàn giao cho các địa phương mà QL đi qua để liên kết các xã theo tuyến nhằm kiểm soát, ngăn ngừa tội phạm. “Tình hình ANTT như cướp giật, giết người trên QL20 vào ban đêm rất phức tạp. Mới đây nhất, đêm 16-12, anh Đinh Duy Hùng (Đồng Nai) chạy xe máy về Đồng Nai bị hai đối tượng vừa ra tù chặn xe ở đèo Bảo Lộc, giết chết để cướp tài sản. Vì vậy, các chốt CSGT này sẽ giao cho địa phương để giữ vững an ninh trật tự” - Đại tá Thư nói.

Sau khi chúng tôi phản ánh nạn mãi lộ và lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng có các động thái xử lý kiên quyết cán bộ, dẹp các chốt CSGT không cần thiết, nhiều tài xế cho biết họ thấy “dễ thở” hơn khi chạy xe trên đoạn đường này. Theo tài xế tên D., người chuyên chở ong trên QL20, trước đây các tài xế ở tỉnh khác rất sợ mỗi khi có hàng chạy lên Lâm Đồng vì khó thoát chuyện “ăn” biên bản vi phạm giao thông. Việc dẹp bỏ bớt chốt CSGT dày đặc trên QL20 là một chủ trương đúng đắn của công an tỉnh này…

VÕ TÙNG