Đồng Nai sẽ 'khai tử' 60 lò giết mổ gia súc

TP.HCM: Đề xuất phạt chủ lô thịt bò bơm nước 100 triệu đồng Chiều 16-12, bà Nguyễn Thị Thu Nga, Trạm trưởng Trạm Thú y quận Tân Bình (TP.HCM), cho biết trạm vừa đề xuất Chi cục Thú y TP.HCM tham mưu cho cơ quan thẩm quyền phạt ông Nguyễn Văn Thanh (huyện Củ Chi, TP.HCM) 100 triệu đồng vì kinh doanh thịt bò bơm nước. Ngoài ra, lô hàng sai phạm cũng buộc tiêu hủy và ông Thanh phải chịu chi phí tiêu hủy. Sáng 9-12, Trạm Thú y quận Tân Bình kiểm tra xe tải vận chuyển 840 kg thịt bò và 150 kg xương bò từ Long An vào chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình, TP.HCM). Lô hàng đã được Chi cục Thú y tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Kết quả kiểm tra: Trọng lượng thịt bò thực tế chỉ còn hơn 743 kg, hao hụt do nước lên tới gần 97 kg (chiếm hơn 10% trọng lượng lô hàng ghi trong giấy chứng nhận kiểm dịch). Riêng trọng lượng xương bò không thay đổi. Kết quả xét nghiệm, có 2/5 mẫu nhiễm vi khuẩn Salmonella. “Chỉ cần một trong nhóm mẫu xét nghiệm nhiễm khuẩn thì toàn bộ lô hàng coi như không đạt, phải xử lý” - bà Nga cho biết. Theo TS Phan Thế Đồng, nguyên Trưởng khoa Công nghệ thực phẩm Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, vi khuẩn Salmonella gây tiêu chảy, đau bụng, buồn nôn và nôn… Các biểu hiện nói trên thường xảy ra khoảng 36 giờ sau khi ăn thực phẩm nhiễm Salmonella và kéo dài 2-7 ngày. Salmonella còn có nguy cơ gây một số biến chứng khác như sưng và đau khớp xương; ảnh hưởng da, cơ, mắt. TRẦN NGỌC