Dự án nhận chìm bùn, cát: TS Nguyễn Tác An bị mạo danh?

“Tôi khẳng định không tham gia gì trong việc lập hồ sơ dự án nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn, cát ở vùng biển Bình Thuận. Việc mạo danh này, nếu có là rất nguy hiểm!”. TS Nguyễn Tác An, Phó Chủ tịch Hội Khoa học kỹ thuật biển Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Hải dương học Nha Trang, bức xúc nói như vậy với Pháp Luật TP.HCM ngày 19-7.

Bỗng nhiên thấy tên trong danh sách

Trước đó, TS Nguyễn Tác An hết sức ngỡ ngàng khi thấy có tên mình trong danh sách được cho là những người thực hiện bản “dự án nhận chìm ở biển vật liệu nạo vét luồng hàng hải, vũng quay tàu và khu nước trước bến chuyên dùng phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1” của Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 và đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, tại trang 19 của bản dự án này ghi rõ: “Dự án nhận chìm được thực hiện với sự tham gia của các thành viên gồm và ngay bên dưới dòng chữ này là danh sách 14 người. Đứng đầu danh sách là “TS Nguyễn Tác An, học hàm/học vị/chuyên ngành là tiến sĩ hải dương học, đơn vị công tác là Viện Hải dương học Nha Trang”.

TS Nguyễn Tác An khẳng định từ trước đến nay chưa hề có bất cứ một đơn vị, cá nhân nào mời ông tham gia lập dự án nhận chìm trên. “Tôi là thành viên hội đồng phản biện nhà nước. Nếu họ có mời, chắc chắn tôi cũng không tham gia. Từ khi có thông tin xin nhận chìm chất nạo vét xuống biển, rồi Bộ TN&MT cấp phép đến nay, tôi chỉ tham gia phản biện trên báo chí” - TS Nguyễn Tác An khẳng định.



Danh sách các thành viên thực hiện dự án nhận chìm có tên TS Nguyễn Tác An ở vị trí đầu tiên. Ảnh: PN. TS Nguyễn Tác An khẳng định mình không tham gia bất cứ công đoạn nào của dự án nhận chìm gần 1 triệu m3 bùn, cát ở vùng biển Bình Thuận. Ảnh: TẤN LỘC

Công ty Vĩnh Tân 1: “Tất cả đều do đơn vị tư vấn làm”

Liên quan đến vấn đề mà TS Nguyễn Tác An nêu ra trên đây, ngày 19-7, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Phan Ngọc Cẩm Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1. Ông Thành cho biết ông không hề biết có việc này (?).

“Thực tế hồ sơ dự án nhận chìm 1 triệu m3 bùn, cát sau nạo vét là do đơn vị tư vấn thực hiện. Tất cả hồ sơ từ báo cáo đánh giá tác động môi trường hay dự án đều do đơn vị tư vấn có đầy đủ năng lực, chức năng theo quy định pháp luật thực hiện. Đối với danh sách những người tham gia dự án như thế nào đều do đơn vị tư vấn xác định, lập ra và mời nên tôi không thể trả lời được” - ông Thành cho biết.

Ông Thành cũng xác định đơn vị tư vấn dự án nhận chìm 1 triệu m3 bùn, cát này là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam do ông Hà Quốc Quân làm tổng giám đốc.

Tiếp tục trao đổi với PV tối 19-7, TS Nguyễn Tác An khẳng định đơn vị tư vấn của dự án là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam cũng chưa bao giờ liên lạc hay mời ông tham gia thực hiện dự án trên.

TS An cho hay ông tiếp tục liên lạc với một số người ông quen biết và một số người khác có tên trong danh sách nêu trên và họ đều khẳng định không tham gia. “Việc tự tiện lấy tên các nhà khoa học đưa vào dự án, nếu có là rất nguy hiểm. Tôi cho rằng nếu sự thật như thế thì đây là sự việc rất nghiêm trọng và tôi sẽ làm đến nơi đến chốn” - TS An bức xúc nói.

Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với đơn vị tư vấn là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cảng biển Việt Nam và các cơ quan liên quan để làm rõ thực hư toàn bộ vấn đề nêu trên.