Đưa khách kẹt ở Cù Lao Chàm vào đất liền

Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, trước đó, do sóng to, gió lớn làm nhiều tàu thuyền từ Cửa Đại không thể ra đảo Cù Lao Chàm được khiến hàng trăm hành khách bị mắc kẹt lại đảo trong hai ngày qua. Trong đó, có gần 100 khách du lịch và hơn 50 học sinh, sinh viên.



Đại tá Ba trong một lần giải cứu khách mắc kẹt ở đảo





Theo Thượng tá Ba, trước đó do tàu tuần tra sức chở có hạn nên ưu tiên cho học sinh, sinh viên, khách du lịch và cán bộ viên chức vào bờ trước. Đến chiều ngày 14-2, tàu ra đảo lại để đưa số du khách còn lại vào bờ nhưng sóng Cửa Đại quá lớn nên không thể ra được.

Sáng cùng ngày, Đồn biên phòng Cửa Đại đã đề nghị Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hỗ trợ tàu chiến hải đội cùng hàng chục chiến sĩ khẩn trương đưa người dân mắc kẹt ngoài đảo vào đất liền.

Được biết trước đó, Đồn biên phòng Cửa Đại cũng nhiều lần giải cứu tàu gặp nạn và hành khách bị kẹt ở đảo vào bờ an toàn.