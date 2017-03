Đua xe trên quốc lộ, một người tử vong, ba xe hơi bị 'vạ lây'

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ ngày 2-4, xe tải ben biển số 77L-0663, xe bán tải biển số 62C-225.95, xe du lịch biển số 60A-137.60 và xe máy biển số 60B4-8073 cùng lưu thông trên quốc lộ 20, khi đến Km 109 thuộc ấp Hòa Thuận, xã Ngọc Định, huyện Định Quán thì xảy ra va chạm liên hoàn. Hậu quả khiến nam thanh niên tên ĐM (25 tuổi, ngụ xã Phú Ngọc, Định Quán) là người điều khiển xe máy bị tử vong tại chỗ.



Người dân ở khu vực nơi xảy ra tai nạn cho biết vào thời gian trên, tại đoạn quốc lộ này xuất hiện một nhóm thanh niên hàng chục người, trong đó có ĐM tổ chức đua xe trái phép.

Nhóm thanh niên này chia thành nhiều tốp rồi nằm lên yên xe, phóng bạt mạng trên quốc lộ. Thỉnh thoảng các thành viên trong nhóm lại bốc đầu xe lên cao, biểu diễn. Ngoài những tay đua còn có một lực lượng hùng hậu đi theo để cổ vũ và làm tường rào ngăn các xe khác đi trên đường.

“Khi nhóm thanh niên đang nẹt pô, phóng xe bạt mạng thì tôi nghe tiếng ầm rất lớn vang lên từ ngoài quốc lộ. Tôi nhìn ra thì thấy chiếc xe ben và chiếc bán tải va chạm với nhau. Sau khi va chạm chiếc xe bán tải bị quay ngược lại 180 độ. Tiếp đó, chiếc xe du lịch lao tới đâm sầm vào xe bán tải. Trong khi đó thì chiếc xe ben lao từ phần đường bên phải qua trái, đồng thời cuốn chiếc xe máy vào gầm đẩy đi gần trăm mét mới chịu dừng lại” - một người dân chứng kiến sự việc tường thuật lại.

Theo người dân, tình trạng thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ 20 (đoạn từ Km 104 đến Km 109) xảy ra khoảng nửa năm nay, gây bức xúc dư luận. “Hầu như ngày nào tụi nó cũng đua xe, nẹt pô ầm ĩ khiến người dân bức xúc nhưng không thể làm gì được, thậm chí chùng còn chặn ở hai đầu quốc lộ không cho xe qua để đua xe. Ô tô đang đi mà thấy đua xe là phải dừng lại nhường đường".

Để tránh bị bắt, nhóm thanh niên trên còn cử người canh ở cổng của Công an huyện Định Quán. Khi thấy công an đi tuần là điện thoại cho cả nhóm giải tán ngay. Tôi thấy công an cũng truy đuổi nhiều lần nhưng không hiệu quả. Đuổi xong chúng nó lại tụ tập đua xe” - một người dân kể.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Định Quán tiếp tục điều tra làm rõ.

Dưới đây là một số hình ảnh về vụ tai nạn: