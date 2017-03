Gần 600 triệu người gặp nguy vì mất ATTP

Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố trong thông cáo báo chí ngày 2-4, trong năm năm (2010-2014) có 582 triệu người trên thế giới bị ảnh hưởng sức khỏe vì mất an toàn thực phẩm, 351.000 người trong đó đã mất mạng. Thực phẩm mất an toàn gây ra hơn 200 căn bệnh, từ tiêu chảy đến ung thư.

Trong thông cáo, Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan nhận định công nghiệp hóa sản xuất và phân phối thực phẩm trên toàn cầu đã tạo cơ hội cho các vi khuẩn, virus, động thực vật ký sinh, hóa chất xâm nhập vào thực phẩm và gây mất an toàn.

Các hoạt động WHO khởi xướng trong ngày này tập trung nhấn mạnh tầm quan trọng của sự an toàn trong quá trình đưa thực phẩm từ đồng ruộng đến bàn ăn trong thế giới toàn cầu hóa (sản xuất, thu hoạch, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ) vốn thay đổi rất nhanh trong nửa thế kỷ qua. Trong chuỗi sản xuất, phân phối thực phẩm, vai trò của người tiêu thụ rất quan trọng: Vệ sinh, bảo quản và nấu nướng thực phẩm cẩn thận, đúng cách.

THIÊN ÂN