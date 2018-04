Hiện trạng những dự án liên quan đến Vũ 'nhôm' tại Đà Nẵng

Giữa tháng 9-2017, Cơ quan An ninh điều tra (A92, Bộ Công an) ra văn bản 817/ANDT(P4) đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại TP Đà Nẵng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.



Công viên An Đồn nay là trường mẫu giáo rộng 3.600m2. Trường này do chị ruột Vũ nhôm làm Hiệu trưởng. Trường được khánh thành ngày 29-7-2017 , do Công ty TNHH IVC làm chủ đầu tư với số vốn hơn 200 tỉ đồng. Ảnh: T.V