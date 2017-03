Hiệp hội vận tải xin lỗi Thủ tướng và CA Hải Phòng vì kiến nghị thiếu căn cứ

Văn bản kiến nghị 080 này do ông Nguyễn Văn Thanh, Chủ tịch VATA ký và đăng công khai trên trang web của VATA tại địa chỉ hiephoivantaioto.vn .

Theo đó, VATA xin nhận lỗi trước Thủ tướng Chính phủ về những kiến nghị chưa đầy đủ căn cứ và chưa chính xác. VATA cũng xin lỗi Công ty Trung Thành (Cty TNHH TMVT Trung Thành) và các cơ quan chức năng, trong đó có Công an Hải Phòng vì sự việc này đã gây tổn hại tới uy tín của doanh nghiệp và các cơ quan chức năng.

Theo lý giải của VATA về nguyên nhân khiến hiệp hội “vội vàng” kiến nghị trong văn bản số 080/HHVT-TV ngày 9-10 là “Do bức xúc với vấn nạn xe quá tải gây mất trật tự an ninh, mất an toàn giao thông và phá hoại cấu kết đường bộ…”; đồng thời, VATA cũng chưa tìm hiểu đầy đủ thực tế và dư luận nên kiến nghị tại văn bản số 080 đã có những điểm chưa chính xác.

Trước đó tại văn bản số 080/HHVT-TV, VATA đã “tố” các cơ quan chức năng, trong đó có Công an Hải Phòng “bảo kê” cho doanh nghiệp chở quá tải là Công ty Trung Thành. Công văn nêu rõ, Cty Trung Thành hoạt động vận tải cạnh tranh không lành mạnh, có biểu hiện tranh cướp chủ hàng, coi thường các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ trên đường, thường xuyên chở quá tải, tổ chức chống đối các lực lượng thực thi pháp luật. “Theo dư luận từ Hải Phòng, Công ty Trung Thành lộng hành như vậy là do có sự bảo kê từ các cơ quan chức năng, trong đó có Công an TP Hải Phòng”, văn bản của VATA dẫn chứng. Cùng với đó, VATA kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an lập chuyên án để điều tra làm rõ cơ quan “bảo kê” cho Công ty Trung Thành và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng ngày 17-10, một lãnh đạo CA TP Hải Phòng cho biết vừa mới biết thông tin VATV cải chính và xin lỗi về thông tin công bố trong kiến nghị Thủ tướng Chính phủ của họ trước đó. “Tuy nhiên, CA TP Hải Phòng vẫn tiếp tục điều tra, xác minh xem có hay không chuyện “bảo kê” cho việc chở quá tải trong lực lượng”, vị lãnh đạo này cho biết.

* Sáng cùng ngày (17-10), Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng cũng đã tiến hành thanh kiểm tra đối với công ty Trung Thành theo kiến nghị trước đó của liên ngành Công an – Sở GTVT Hải Dương về vụ việc tại trạm cân Phú Thái (Kim Thành – Hải Dương) rạng sáng ngày 13-9, có liên quan đến một số xe vận tải của Cty Trung Thành (Pháp Luật TPHCM đã thông tin trong số báo ngày 17-10).



Thanh tra Sở GTVT Hải Phòng tiến hành thanh kiểm tra Công ty Trung Thành sáng ngày 17-10

Thanh tra Sở GTVT đã công bố quyết định thanh kiểm tra, đồng thời tiếp nhận hồ sơ từ công ty Trung Thành theo quy định. Nội dung thanh kiểm tra tập trung vào điều kiện kinh doanh vận tải container như: trụ sở doanh nghiệp, phòng cháy chữa cháy, bến bãi, quản lý điều hành, công tác an toàn giao thông, hệ thống xe cộ…