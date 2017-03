Họp báo vụ Vũng Áng: Cơ quan chức năng không ai nhận trách nhiệm

Hiện trường vụ sập giàn giáo tại Vũng Áng.

Tới dự họp báo có ông Lê Thành Long, Phó Bí Thư thường trực Tỉnh Ủy Hà Tĩnh và lãnh đạo Ban tuyên giáo, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Đại diện Công ty CP xây dựng và cung ứng lao động quốc tế (NIBELC), Công CP Samsung C&T (thuộc tập đoàn Samsung - là đơn vị thi công). Rất đông phóng viên của các cơ quan báo chí đã tới dự cuộc họp báo.



Tại buổi họp báo, Chin Heng Ha, Giám đốc Văn phòng dự án Công ty Samsung C&T tại Cảng Sơn Dương cho biết: “Công ty Công ty CP xây dựng và cung ứng lao động quốc tế (NIBELC) cung cấp nguồn nhân lực có kỹ thuật, còn điều hành là do công ty của chúng tôi. Hệ thống giàn giáo chúng tôi nhập khẩu từ nước ngoài về thi công cho chủ đầu tư Dự án Formosa.

Dù máy móc hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế người được, do vậy chúng tôi cần sử dụng công nhân để vận hành thiết bị.

Các áp dụng kỹ thuật này chúng tôi đã thực hiện rất nhiều quốc gia nước ngoài và chúng tôi đã làm thành công. Khi làm công trình như vậy đều sử dụng nhân lực như khi làm ở Hàn Quốc, Singgapo".

Ông Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH nói: “Để xảy ra vụ tai nạn thương tâm thì trách nhiệm chính là Công ty Công ty CP xây dựng và cung ứng lao động quốc tế (NIBELC) và Công CP Samsung C&T, tuy nhiên hiện đang thanh tra, điều tra làm rõ nguyên nhân. Công ty Samsung C&T là nhà thầu chính còn Công ty NIBELC là nhà thầu phụ cung cấp lao động. Thanh tra lao động của tỉnh vừa sẽ có kết luận cụ thể về sử dụng lao động”.

Sau khi phía Công ty Samsung C&T cho rằng “thiết bị máy móc này chúng tôi nhập từ Thụy Điển, phía Formosa vẫn kiểm tra hằng tuần, hằng tháng và định kỳ”, ngay lúc đó, đại diện Foroma đứng lên nói: “Công trình sản xuất giếng chìm do Samsung C&T thực hiện, chúng tôi không định kỳ đi kiểm tra”.

Sau khi các bên liên quan báo cáo tình hình vụ tai nạn, buổi họp báo bước vào phần hỏi đáp.

.Pháp Luật TP.HCM: Cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh có khởi tố vụ án để điều tra chưa ? Có một số thông tin cho rằng, hiện nay đã cấp xuất cảnh người mang quốc tịch Hàn Quốc trực tiếp chỉ huy quản lý lao động trong vụ sập giàn giáo có đúng không?

+ Đại tá Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh trả lời: Lực lượng công an cùng với việc cứu hộ cứu nạn, bảo vệ an ninh trật tự tại hiện trường, chúng tôi đã thành lập tổ điều tra ngay lúc 1g sáng ngày 26-3. Trên cơ sở xác định các đối tượng, các trường hợp đã bị thương, các đương sự liên quan, chúng tôi sẽ điều tra theo quy định của pháp luật, khi đủ chứng cứ pháp lý mới khởi tố vụ án.

Đời Sống và Pháp Luật: Đã xác định có dấu hiệu hình sự chưa và có khởi tố vụ án được không?”.

+ Nguyễn Văn An: Đối với dấu hiệu hình sự ban đầu đang được cơ quan điều tra xác minh đúng theo quy định của Bộ luật hình sự. Hiện chúng tôi vẫn đang triển khai điều tra, xác minh nếu đủ yếu tố chúng tôi sẽ khởi tố”.

Báo Nông Nghiệp VN: Sau khi vụ tai nạn xảy ra ,công nhân phản ánh công nhân phải làm việc 18 tiếng đúng không? Có bao nhiêu ca làm việc ở đây và chính thức có bao nhiêu người làm việc?

+ Lãnh đạo Sở LĐ&TBXH Hà Tĩnh: Năm 2013 đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra tại Công ty NIBELC cho thấy công nhân làm việc khoảng 10 tiếng, chúng tôi đã xử lý yêu cầu chấn chỉnh, còn tại thời điểm này chúng tôi sẽ nắm thông tin này và kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Số lượng lao động thi công cũng có sự thay đổi giữa công ty cung ứng và công ty sử dụng. Năm 2013 là có hơn 1.000 công nhân làm việc, nhưng tại thời điểm này phía Công ty NIBELC cung ứng cho Sam Sung C&T là 560 người. Trong hồ sơ, có 700 công nhân hợp đồng Công ty NIBELC cung ứng cho Sam Sung C&T. Ngoài ra, Sam Sung C&T có 160 người làm việc, trong đó có 80 người Việt Nam và 80 Trung Quốc.

.Báo Tuổi Trẻ: Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh, Liên Đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh nhận trách nhiệm gì trong vụ sập giàn giáo này chứ chúng ta không thể trả lời là chúng tôi sẽ điều tra?

. Báo Nông Thôn Ngày nay: Có thông tin cho rằng trước khi xảy ra vụ tai nạn, giàn giáo bị rung lắc, công nhân đã phải nhảy xuống giàn giáo nhưng người quản đốc lại bắt công nhân lên tiếp tục làm việc và vụ sập giàn giáo thương tâm đã xảy ra. Vậy trách nhiệm người quản đốc này như thế nào, Việt Nam ta đã có biện pháp già ngăn ông này bỏ trốn khi đang điều tra ?

Gần 11g trưa 27-3, sau gần một tiếng diễn ra cuộc họp báo, đại diện Công ty CP xây dựng và cung ứng lao động quốc tế (NIBELC), Công CP Samsung C&T (thuộc tập đoàn Samsung) mới đến. Rất nhiều câu hỏi đang chờ hai đơn vị này trả lời.

Tại buổi họp báo, Đại diện Formosa Hà Tĩnh (chủ đầu tư) và Công CP Samsung C&T (thuộc tập đoàn Samsung, nhà thầu thi công công trình) đã cúi đầu xin lỗi về việc để xảy ra sự cố.

Mở đầu cuộc họp báo, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh báo cáo lại sự việc. Theo đó, vào lúc 19h50 ngày 25-3, tại khu vực thi công giếng chìm (cầu cảng số 7) của Công ty Samsung (nhà thầu thi công của Công ty Formosa) đã xảy ra sự cố sập dàn giáo thi công.

Ngay sau khi nhận được thông tin, dưới sự chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, toàn thể lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo giải quyết sự việc. Cùng tham gia còn có lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND huyện Kỳ Anh, Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội,…. Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Quân sự, Công an, lực lượng công binh Quân khu 4, lực lượng dân quân tự vệ địa phương, lực lượng Y tế tỉnh và huyện Kỳ Anh, … (tổng toàn bộ khoảng 700 người) với các phương tiện, thiết bị trên địa bàn đã được điều động vào phối hợp với Công ty Formosa, nhà thầu (Công ty Samsung) giải quyết sự việc.

Từ khi xảy ra sự cố đến 10h00 ngày 26-3, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức hội ý với các ngành chức năng của tỉnh, Công ty Formosa, Công ty Samsung (4 lần) bàn biện pháp xử lý nhanh nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối; tập trung cứu chữa người bị thương, xác định danh tính người chết; động viên, thăm hỏi gia đình có người chết, bệnh nhân bị thương. Giao các ngành chức năng của tỉnh xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh, trật tự; phương án cứu nạn; tích cực chăm sóc y tế cho các nạn nhân.

Chiều ngày 26-3, lãnh đạo tỉnh chủ trì họp giao ban với Công ty Formosa, Công ty Samsung, các đơn vị chức năng của tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm điểm công việc đã thực hiện và triển khai nhiệm vụ cho các đơn vị trong thời gian tới nhằm giải quyết nhanh sự cố, ổn định tình hình, để các doanh nghiệp tiếp tục thi công, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Công trình này do nhà thầu Samsung thi công; đơn vị cung ứng lao động (thầu phụ): Công ty Nibelc; Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Hiện đã xác định có 41 nạn nhân thương vong (toàn bộ là người Việt Nam), có danh sách kèm theo, trong đó 13 người tử vong, đã được khám nghiệm tử thi, xác định danh tính và bàn giao cho người nhà đưa về quê mai táng. Đối với 28 người bị thương, ngay trong đêm 25-3 và sáng ngày 26-3 đã đưa 21 người bị nặng hơn đến điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh (trong đó có 4 người bị đa chấn thương); còn 7 người bị ở mức độ nhẹ đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh.

Tỉnh đang chỉ đạo để điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố trên.

Thiệt hại tài sản, hiện tại UBND tỉnh đang giao các cơ quan chức năng phối hợp với nhà đầu tư, nhà thầu kiểm tra, có đánh giá sơ bộ về thiệt hại ban đầu; đồng thời sẽ thành lập Hội đồng để xác định, đánh giá chính xác.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng báo cáo phương án giải quyết sự cố nghiêm trọng nêu trên. Theo đó, tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bằng nhiều biện pháp, khẩn trương giải quyết sự cố đáng tiếc xẩy ra trong thời gian sớm nhất.

Huy động các lực lượng (Công an, Quân sự, Biên phòng, dân quân tự vệ địa phương, ...) cùng các thiết bị hỗ trợ để giải quyết sự việc. Đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; giải phóng, thu dọn đống đổ nát, tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân.

Chỉ đạo cơ quan y tế chăm sóc chu đáo số người bị thương; Lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp thăm hỏi, động viên người nhà có nạn nhân bị chết, bị thương và thăm hỏi, động viên Công ty Formosa, nhà thầu thi công.

Chiều tối ngày 26-3, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải và Đoàn công tác đã trực tiếp vào hiện trường xảy ra sự cố xem xét tình hình, chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý nhanh, dứt điểm sự việc xảy ra; đồng thời đi thăm hỏi, động viên một số gia đình có nạn nhân chết, bị thương; động viên Công ty Formosa, nhà thầu thi công.

Tình hình an ninh trật tự tại khu vực hiện trường được đảm bảo. Tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh thành lập các tổ công tác tổ chức điều tra, thu thập chứng cứ, lấy lời khai người bị nạn, người liên quan, sớm xác định nguyên nhân vụ tai nạn lao động, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tập trung điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố; đánh giá thiệt hại về người, vật chất sau sự cố. UBND tỉnh đã có Quyết định số 1009/QĐ-UBND ngày 26-3-2015 thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động tại Công trường thi công của Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Về hỗ trợ vật chất bước đầu, địa phương hỗ trợ cho gia đình những người bị chết 5 triệu đồng/người; hỗ trợ những người bị thương 2 triệu đồng/người; Công ty Samsung đã hỗ trợ cho gia đình những người bị chết 30 triệu đồng/người.