Hướng dẫn doanh nghiệp xin lại 434 tấn titan khô

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại tỉnh, về việc giải quyết việc tạm giữ lô hàng hơn 434 tấn ti tan thô của Công ty CP An Trường An (TP Quy Nhơn, Bình Định). Theo đó, giao giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc trực tiếp với giám đốc Công ty An Trường An để thông báo những vi phạm của công ty này trong quá trình khai thác quặng titan tại xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ và việc vận chuyển hơn 434 tấn titan thô không rõ nguồn gốc bị tịch thu, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp làm đơn xin lại lô hàng đang tạm giữ.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 11-1-2012, cơ quan chức năng tỉnh Bình Định phát hiện Công ty CP An Trường An thuê 15 ô tô vận chuyển hơn 434 tấn titan thô về nhập kho tại cụm công nghiệp Nhơn Bình, TP Quy Nhơn và đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên cùng 15 xe để điều tra do nghi ngờ số titan này không có nguồn gốc hợp pháp. Trong khi công ty này cho rằng mình có đủ giấy tờ chứng minh số titan cùng việc vận chuyển là hợp pháp. Ngày 4-4, UBND tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính Công ty An Trường An, đồng thời tịch thu toàn bộ lô hàng trên. Sau đó, công ty này nhiều lần khiếu nại đến các cơ quan chức năng đề nghị phúc tra vụ việc. Theo kết luận của các cơ quan chức năng tỉnh, hơn 434 tấn titan đang bị tạm giữ là do công ty này khai thác vượt công suất thiết kế cho phép. Ngoài ra, Công ty An Trường An còn khai thác nguồn nước ngầm chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép; thời gian cấp giấy phép đã hết hạn nên UBND tỉnh đã quyết định rút giấy phép khai thác titan của công ty này.

TẤN LỘC