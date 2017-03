Hủy hợp đồng của vợ bí thư huyện cho thuê đất trái phép

Tháo dỡ xưởng chế biến hạt điều trái phép trên đất của bí thư Huyện ủy Tuy An. Ảnh: TẤN LỘC

Ngày 23-6, ông Nguyễn Phụng Ngoạn, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết đã yêu cầu chủ tịch UBND xã An Chấn (huyện Tuy An) ra quyết định hủy hợp đồng thuê đất ký ngày 29-12-2014 giữa vợ ông Lê Hoàng Sang, Bí thư Huyện ủy và Công ty TNHH Long Việt.

Theo ông Ngoạn, việc vợ ông Sang ký hợp đồng cho Công ty Long Việt thuê 764 m2 đất để làm nhà xưởng bóc tách hạt điều là trái với quy định pháp luật do đây là đất ở nông thôn, đất trồng cây hàng năm, nằm trong quy hoạch khu dân cư, không quy hoạch sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

Mặt khác, diện tích đất nông nghiệp của ông Sang có thời hạn sử dụng đến năm 2015 nhưng vợ ông này ký hợp đồng cho thuê đến năm 2020.

Cũng theo ông Ngoạn, việc ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã An Chấn (em vợ ông Sang) ký chứng thực vào hợp đồng này là trái với quy định của pháp luật. “Các bên đều sai. Bên cho thuê đất sai. Bên thuê đất cũng sai khi xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất hành lang giao thông, đất nông nghiệp do nhà nước quản lý. Xã An Chấn đã tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính”- ông Ngoạn cho biết thêm.

Cùng ngày, ông Phạm Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An cũng đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, giám sát việc tháo dỡ xưởng cắt tách hạt điều trái phép của Công ty Long Việt tại xã An Chấn.

Theo ông Ngoạn, UBND huyện đã ra “tối hậu thư” đối với Công ty Long Việt là đến ngày 26-6 phải tháo dỡ dứt điểm, nếu không sẽ bị cưỡng chế.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, liên quan đến vụ việc trên, hiện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đang xác minh các sai phạm liên quan đến ông Lê Hoàng Sang từ đơn tố cáo của người dân.

Mặt khác, UBND tỉnh Phú Yên cũng giao UBND huyện Tuy An kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ ông Sang đối với khu đất rộng 764 m2 mà Công ty TNHH Long Việt xây dựng nhà xưởng trái phép.