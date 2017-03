Khó ly hôn vì chồng ở… lung tung

Chưa ly hôn lại tiếp tục kết hôn Trong khi chị T. đang xin ly hôn, năm 2007, anh chồng lại được cấp một giấy chứng nhận kết hôn khác. Sơ suất này đầu tiên là do anh chồng khai báo gian, rồi do anh này thay đổi liên tục chỗ ở nên nơi cấp mới không nắm rõ nhân thân. Về chuyện này, ông Lê Ngọc Minh, Phó Chánh án TAND huyện Sông Hinh, cho biết chị T. có thể kiến nghị xử lý hành chính hoặc hình sự người chồng về hành vi vi phạm Luật Hôn nhân và gia đình. Việc xem xét, xử lý hành vi kết hôn trái pháp luật do cơ quan điều tra công an giải quyết. Đồng thời, chị T. có quyền yêu cầu tòa án hủy kết hôn trái pháp luật của anh chồng với người vợ sau, hoặc chỉ yêu cầu giải quyết ly hôn với mình.