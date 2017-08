Khởi tố 3 cán bộ BIDV chi nhánh Gia Định

Ngày 3-8, trong một diễn biến liên quan đến việc Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trầm Bê- nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và ông Phan Huy Khang - nguyên Tổng giám đốc Sacombank về tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, nguồn tin từ C46 Bộ Công an cho biết đã khởi tố thêm 3 cán bộ của ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định (cho tại ngoại) để điều tra về các sai phạm liên quan.

Cụ thể, các bị can bị khởi tố gồm ông Hoàng Long Hà - phó giám đốc ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định; Nguyễn Ngọc Sơn - trưởng phòng khách hàng BIDV; Nguyễn Vũ Bảo - cán bộ phòng khách hàng BIDV.

Cơ quan điều tra xác định các lãnh đạo, cán bộ ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định này đã giúp cho Phạm Công Danh trong vụ ông Danh gửi hơn 3.000 tỉ đồng qua BIDV bằng hồ sơ vay vốn khống. Trong thương vụ này, ngân hàng BIDV bị thiệt hại 1.170 tỉ đồng.



Cụ thể, Phạm Công Danh chỉ đạo đồng phạm lập hồ sơ vay vốn khống (với số tiền 4.700 tỉ đồng) để thực hiện đề án tăng vốn điều lệ cho VNCB từ 3.000 tỉ đồng lên 4.700 tỉ đồng… bằng cách gửi tiền sang BIDV hơn 3.000 tỉ đồng để cầm cố bảo lãnh và trả nợ các khoản vay của 12 công ty do bị can Danh lập. Hành vi này gây thiệt hại hơn 2.550 tỉ đồng của VNCB.



Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, ngoài hai ông Trầm Bê và Phan Huy Khang vừa bị bắt, cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố 23 bị can khác, trong đó 15 người đang tạm giam về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại 4 ngân hàng: Sacombank, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Cơ quan điều tra cũng xác định ông Trầm Bê đã tiếp tay cho Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty ảo do ông Danh thành lập trên hồ sơ vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỉ đồng.

Cũng liên quan đến vụ án này, một số cán bộ ngân hàng (Sacombank, TPBank, BIDV, VNCB) cũng đã bị khởi tố hoặc triệu tập lấy lời khai làm rõ hành vi. Hiện vụ việc cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ.