Không xử lý hình sự vụ sập cầu máng Sông Dinh 3

Theo đó, công văn này cho biết “qua xác minh làm rõ vụ việc trên nhận thấy, thời điểm xảy ra sự cố công trình vẫn đang trong giai đoạn thử tải, chưa nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và chưa thanh quyết toán công trình. Đồng thời, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị thi công đã hoàn thành xong.





Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Viện Kiểm sát tỉnh đã xem xét đánh giá và thống nhất vụ việc trên chưa đủ cơ sở để xử lý hình sự. Do vậy, PC46 đề nghị Sở Xây dựng phối hợp với các ngành chức năng tập hợp, củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý hành chính về hành vi sai phạm của cá nhân, tổ chức có liên quan theo đúng quy định của pháp luật”.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, hiện nay, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh xử lý các hành vi sai phạm đối với đơn vị và cá nhân gây ra sự cố công trình nêu trên.

Về nguyên nhân sự cố sập cầu máng số 3, công trình kênh chính Tây, hồ chứa nước Sông Dinh 3, để đảm bảo tính khách quan, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc và thống nhất giao Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam giám định nguyên nhân xảy ra sự cố.





Ngày 2-3, Sở Xây dựng có Thông báo kết quả giám định gồm hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất: do lỗi chủ quan từ đơn vị tư vấn thiết kế, tính sai số học 50% giá trị lực thẳng đứng tác dụng vào trụ, bỏ qua một số tải trọng gây ra do: dòng chảy mưa lũ cuốn theo bùn cát đổ vào kênh và cầu máng, áp lực thủy động, lớp nước mưa trên mặt cầu máng, lực ma sát gối đỡ do dãn nở và co ngót nhiệt độ thân máng; đồng thời, đơn giản hóa về trường hợp tính toán, sơ đồ tính toán, điểm đặt lực bị lệch tâm gây bất lợi,…đã dẫn đến việc lựa chọn kích thước và kết cấu mặt cắt ngang cột trụ cầu máng không đảm bảo an toàn chịu lực.

Nguyên nhân thứ hai: Do chất lượng bê tông không đồng đều, có nơi có kết cấu, chất lượng bê tông không đảm bảo thiết kế, nhiều trụ đỡ cầu máng đã có dấu hiệu xuống cấp như: nứt, bong tróc, trám trét trước đó. Biện pháp thi công không phù hợp, thời gian gián đoạn giữa các đợt đổ bê tông đối với kết cấu trụ

cầu máng không phù hợp, gây nguy hiểm cho kết cấu. Trách nhiệm thuộc đơn vị tư vấn thiết kế và nhà thầu thi công.



Về phần thiệt hại gây ra sự cố hạng mục cầu máng số 3: Do công trình đang

trong giai đoạn thử tải, chưa nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, do đó nhà thầu xây lắp là Công ty Cổ phần xây lắp Cửu Long đã cam kết chịu 100% cho đoạn cầu máng bị sự cố sụt lún. Việc chi trả chi phí giám định thuộc về đơn vị tư vấn, thi công, giám sát, không thuộc ngân sách nhà nước.

“Qua sự cố nêu trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngành Nông nghiệp và PTNT rút kinh nghiệm; tăng cường công tác quản lý, giám sát đầu tư từ khâu lập hồ sơ thiết kế đến thi công, bàn giao công trình, đảm bảo không để lặp lại sự cố.”, công văn của UBND tỉnh Bình Thuận cho biết.



Hiện trường sập cầu máng Sông Dinh 3



Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, cầu máng số 3 thuộc kênh chính tây của công trình hồ chứa nước Sông Dinh 3 dài 200 m, có vốn xây dựng hơn 5 tỉ đồng đã bị sập gãy vào tháng 6-2016. Lúc đầu nguyên nhân cầu máng bị đổ sập được cho là do… mưa lớn.