Khủng bố ở Bỉ: Vietnam Airlines tăng cường an ninh các chuyến bay đến/đi châu Âu

Vietnam Airlines đã ngay lập tức triển khai tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn tối đa cho các hoạt động khai thác của hãng tại khu vực Châu Âu nhằm bảo vệ tài sản cũng như con người.

Hãng đã nâng mức độ tăng cường bảo đảm an ninh cho các chuyến bay tại các sân bay Châu Âu ở mức cao nhất: yêu cầu các văn phòng chi nhánh tại nước ngoài phối hợp chặt chẽ với nhà chức trách và an ninh sân bay; tất cả các sân bay đi từ/đến Châu Âu đều tăng cường kiểm tra, kiểm soát giấy tờ, hành lý, hàng hóa và giám sát để phát hiện các trường hợp bất thường trước khi chấp nhận chuyên chở; cập nhật thông tin thường xuyên liên tục để có biện pháp ứng phó kịp thời.

Vietnam Airlines cũng đồng thời triển khai các giải pháp hỗ trợ các hành khách nối chuyến đi từ/đến Bỉ nói riêng và hành khách trên đường bay giữa Việt Nam và châu Âu nói chung.

Hiện tại, an ninh tại các sân bay Châu Âu đã được thắt chặt, vì thế thời gian làm thủ tục an ninh vào sân bay sẽ có thể mất nhiều hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn. Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách lưu ý theo dõi chặt chẽ thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, lưu ý thời gian làm thủ tục tại sân bay, chuẩn bị kỹ giấy tờ tùy thân khi đi máy bay và tuân thủ đúng các quy định của an ninh.

Hành khách có nhu cầu kiểm tra thông tin về các chuyến bay đến/đi từ Châu Âu có thể liên hệ với các địa chỉ của các văn phòng của Vietnam Airlines như dưới đây.

Để hỗ trợ hành khách, từ nay đến 31-3-2016, Vietnam Airlines sẽ thực hiện hoàn, hủy, đổi vé miễn phí và miễn chênh lệch về giá vé (do thay đổi hạng đặt chỗ hoặc hành trình) cho các vé đã được xác nhận chỗ trên các chuyến bay của Vietnam Airlines giữa Việt Nam và Châu Âu.

Hành khách sẽ trả chi phí phát sinh nếu có thay đổi liên quan đến các chặng bay của hãng hàng không khác. Vé được đổi là vé có ngày bay giữa Việt Nam và Châu Âu trên Vietnam Airlines muộn nhất đến hết 31-3-2016 và có thể thay đổi ngày bay mới đến hết 30-4-2016.

Trên cơ sở tình hình thực tế, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục cập nhật tình hình khai thác cũng như bổ sung các chính sách hỗ trợ hành khách đi trên đường bay này trong các thông báo tiếp theo.

Hiện Vietnam Airlines đang khai thác tổng số 29 chuyến/1 tuần đến Châu Âu trong đó 11 chuyến đến Paris (Pháp), 8 chuyến đến Frankfurt (Đức), 5 chuyến đến London (Anh) và 5 chuyến đến Moscow (Nga).

Địa chỉ liên hệ của các Chi nhánh Vietnam Airlines tại Châu Âu:



1. Chi nhánh Pháp

Văn phòng thành phố:

+ Số điện thoại: 0033 144 55 39 90

+ Email: resa.fr@vietnamairlines.com

+ Địa chỉ: 51-53 Avenue des Champs Elysees, 75008, Paris, France

Văn phòng sân bay:

+ Số điện thoại: 0033 148 62 25 62

+ Email: cdg.station@vietnamairlines.com

+ Địa chỉ: sân bay Charles de Gaule, France

2. Chi nhánh Đức

+ Số điện thoại : +49 – 69 297 256 51/52/53/55.

+ Fax : +49 -69 29725620

+ Email : reservation.de@vietnamairlines.com

+ Địa chỉ : Rossmarkt 5, 60311 Frankfurt am Main, Germany

3. Chi nhánh Nga

+ Số điện thoại: +74955892450

+ Email: st@vietnamairlines.cc, namlv@vietnamairlines.com

+ Địa chỉ: Bld 1, 3 rd Frunzenskaya st., Moscow, Russia

4. Chi nhánh Anh

+ Số điện thoại: 0044 20 3263 2062

+ Email: vna.uk@vietnamairlines.com

+ Địa chỉ: 4th floor, 11-13 Lower Grosvenor Place, SW1W 0EX, London