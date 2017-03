Làm rõ vụ chết trong tư thế treo cổ tại công an phường

Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang điều tra vụ nghi can Bùi Thị Hương (41 tuổi, ngụ quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) treo cổ tại Công an phường Tân Đồng (thị xã Đồng Xoài) khi bị tạm giữ hành chính.