Lấy ý kiến dân để đốn cây xanh

Đầu tháng 12, UBND TP Tây Ninh đăng thông báo trên cổng thông tin điện tử của TP và báo Tây Ninh để lấy ý kiến nhân dân về việc thanh lý hơn 100 cây xà cừ rợp mát trên tuyến đường lớn và đẹp nhất TP. Ngay lập tức, thông tin này thu hút sự chú ý của người dân.

Hàng cây đi vào tiềm thức người dân

Chị Nguyễn Thị Hạnh (phường 3, thị trấn Hòa Thành) cho biết đại lộ 30-4 luôn gắn liền với kỷ niệm của tất cả thành viên trong gia đình chị. Mỗi dịp lễ tết, người dân ở thị trấn Hòa Thành (cách trung tâm TP Tây Ninh chưa tới 10 km) đều thích đến đại lộ 30-4 để đi dạo và ngắm các công trình chiếu sáng, đài phun nước và đặc biệt là đến đây để ngắm pháo hoa. “Đường 30-4 đối với người dân Tây Ninh cũng giống đường hoa Nguyễn Huệ đối với người dân TP.HCM. Vì vậy chị rất buồn nếu cung đường đẹp nhất TP sẽ bị mất đi hàng xà cừ có từ hơn 30 năm trước. Hàng xà cừ chính là biểu tượng của con đường này” - chị nói.

Nhiều công dân Tây Ninh tích cực lên Facebook bày tỏ ý kiến. Anh Nguyễn Chí Thanh post lên Facebook cá nhân kêu gọi mọi người chung tay đề nghị lãnh đạo TP Tây Ninh ngừng phương án thanh lý hàng xà cừ. Bình thường, mỗi bài viết của anh chỉ có vài chục like nhưng với vấn đề nóng này, anh nhận được tới hơn 1.000 like và hơn 600 lượt chia sẻ. Một số người dân vào Facebook của ông Trần Hữu Hậu, Chủ tịch UBND TP Tây Ninh, để bày tỏ ý kiến, đăng luôn cả tấm poster kêu gọi ngừng phương án chặt cây trên Facebook của ông. Một người dân viết: “Tôi đã từng trồng những cây xà cừ ấy vào những năm đầu trồng cây nhớ Bác. Có cây đã chết theo thời gian, còn lại thì đã trở thành cổ thụ. Tất nhiên là có một chút luyến tiếc khi chặt bỏ đi. Chỉ mong các anh chị có quyết định sáng suốt và đúng mực”.





Hàng cây xà cừ biểu tượng của TP Tây Ninh có được từ phong trào trồng cây nhớ Bác. Phương án lấy ý kiến nhân dân về số phận hàng xà cừ được thông báo nhiều kỳ trên báo Tây Ninh. Ảnh: HM

Tôn trọng ý dân

Từ sự quan tâm của người dân, từ giữa tháng 12, những bản thông báo lấy ý kiến người dân về việc này liên tục được đăng tải trên báo Tây Ninh. Nội dung đăng tải chi tiết hơn, có cả mẫu phiếu lấy ý kiến người dân, sơ đồ chi tiết về quy hoạch đại lộ 30-4… Phiếu lấy ý kiến sẽ được phát đến từng người dân và được thu hồi sau 15 ngày. Việc lấy ý kiến sẽ được hoàn tất trong quý I-2016.

Ông Lê Ngọc Ẩn, Phó Chủ tịch UBND TP Tây Ninh, cho biết: “Qua việc lấy ý kiến tất cả tầng lớp nhân dân, chúng tôi cũng giải thích với người dân rằng đại lộ 30-4 cần được chỉnh trang lại cho đẹp hơn, an toàn hơn. Hiện nay nhiều cây xà cừ làm hư hỏng, lồi lõm mặt đường do rễ cây ăn ngang. 10 năm trước, TP đã trồng hàng cây dầu phía trong vỉa hè, cây dầu có rễ ăn sâu nên an toàn hơn cây xà cừ rất nhiều. Ngoài ra, làn đường phía trong hàng xà cừ chỉ có 3 m, quá hẹp và thiếu an toàn”.

Ông Ẩn khẳng định nếu đa số người dân không đồng ý, TP sẽ tính phương án khác dù kế hoạch phát triển tuyến đường này sẽ không thuận lợi. Nếu được thanh lý hàng xà cừ, TP sẽ tổ chức đấu thầu công khai và minh bạch. Một số cây to, đẹp sẽ được đưa vào trồng tại các phân khu kháng chiến hoặc trong công viên phục vụ người dân.