Liên tiếp bắt được chim lạ có gắn chip: 3 giả thiết

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, người dân ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) trong một ngày đã bắt được hai con chim bồ câu có gắn mã số ở chân và khắc chữ lạ trên cánh (ảnh).





Theo đó, chiều 20-12, một gia đình ở thôn An Lạc Đông, thị trấn Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ) phát hiện có con chim bồ câu đến tranh ăn với đàn gà thả trong vườn. Khi bắt được thì phát hiện chân bên phải của chim có gắn chip màu xanh, chân bên trái có bảng nhựa màu cam gắn mã số 029580. Ngoài ra, bên trong cánh phải có hai chữ lạ giống chữ Hán, được in màu đỏ trong một khung hình chữ nhật.

Trưa cùng ngày, ông Phạm Tuyên Tân (trú thôn Tân Phụng 2, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ) cũng bắt được một con chim với các dấu hiệu tương tự, chỉ khác mã số.

Câu hỏi được nhiều bạn đọc thắc mắc là những con chim được đánh mã số, gắn chíp ấy thực sự ẩn chứa những “bí mật” gì?

Chim do thám, đe doạ an ninh quốc gia?

Nhiều bạn đọc với tinh thần cảnh giác cao độ đưa ra giả thiết cho rằng những chú chim này được nước ngoài tung vào Việt Nam để do thám nước ta. Do đó, các ngành chức năng nên quan tâm để đảm bảo an ninh Quốc gia.

“Hiện nay ,tình hình an ninh quốc phòng nước ta đang có nhiều biến động nên bất kì một hiện tượng lạ nào mang tính chất bí hiểm đều bị liên tưởng tới những vấn đề xykz nào đấy”- bạn đọc Nguyễn Tuấn Tú bình luận. Bạn đọc Hoàng thì đưa ra dự đoán: “Động vật gắn chíp mà thả rong kiểu này chắc do TQ muốn thám thính tình hình - địa bàn VN cho 1 ý đồ nào đó thui”.

Bạn đọc nguyễn văn luyến cũng đề nghị: “Tình trạng thế này cần yêu cầu các đơn vị quản lý sinh thái, động vật, bộ khoa học công nghệ, bộ công an, bộ quốc phòng kiểm tra nghiên cứu để phát hiện những điều bất thường”.

Là chim đua thôi, có gì lạ!

Một số ít bạn đọc khác thì rất tỉnh táo, cho rằng đây chỉ là những chú chim đua, không có gì phải hoang mang lo lắng cả. “Là chim đua thôi, có gì lạ”- bạn đọc Lâm khẳng định. Bạn đọc nguyên sáng cũng cho biết: “Chim này là chim đua của đại gia Trung Quốc đó, có con cả hơn trăm ngàn USD đấy, có bài báo nói về đua chim rồi mà”. Trong khi đó, bạn đọc Huy cũng cảm thán: “Trời ạ! Chim bồ câu này người TQ thả đi đua mà bay lạc hướng đó, chứ gì mà thám thính”.

Chim phục vụ nghiên cứu khoa học, không nên bắt

Đó là giả thiết thứ ba của các bạn đọc PLO khi bình luận về thông tin nói trên. Bạn đọc Kachiusa lý giải: “Những động vật được gắn chíp điện tử không nên bắt chúng, vì các nhà khoa học đang kiểm soát và theo dõi hành trình của chúng trong tự nhiên. Những chú bồ câu này có thể do các nhà khoa học TQ thả. Chúng ta không nên quá nhạy cảm rồi nhận định không đúng vấn đề!”.

Cùng quan điểm này, bạn đọc hong ta cũng nhấn mạnh: “Tất cả động vật được cài con chip hoặc có những ký tự không nên bắt, vì chúng là động vật đang được các nhà khoa học theo dõi”.

***

Cho dù giả thiết nào đúng thì các cơ quan chức năng của chúng ta cũng cần sớm đưa ra giải thích chính thức, tránh những lo lắng không đáng có trong nhân dân. PLO sẽ sớm thông tin đến bạn đọc về những giải thích từ những cơ quan có trách nhiệm xung quanh hiện tượng này.