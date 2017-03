Lời khai rùng rợn của hung thủ bỏ bạn vào bao thả trôi sông

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra công an TP.HCM công bố đến thời điểm hiện nay, cơ quan điều tra đã xác định được quá trình nạn nhân từ lúc mất tích đến khi bị sát hại. Nghi can chính là Nguyễn Kim An (nam, SN 1995, ngụ tỉnh Bình Thuận) là bạn thân, cùng học chung tại trường dạy nghề VTC với nạn nhân Đạt.



Tướng Phan Anh Minh tại cuộc họp báo sáng 12-3. Ảnh: TK



Công an TP.HCM công bố bước đầu An khai nhận: tối 26-2, vì lớp học tại trung tâm VTC đang nghỉ chưa rõ lịch học, nên An gọi điện thoại rủ Đạt qua nhà trọ cũ của mình ở phường 4 quận Tân Bình. Khi đến gặp bạn, Đạt có nói gia đình có một khoản tiết kiệm lớn gởi ngân hàng, từ đó An nảy sinh ý định bắt cóc Đạt nhằm đòi tiền chuộc. Sở dĩ vì An đang khó khăn tiền bạc phải cầm laptop, xe gắn máy nên thường xuyên đến nhà Đạt mượn laptop, nhờ Đạt đưa đón đi học.

Thời điểm trên, An khai nhận đã lấy 6 viên thuốc an thần hoà vào chai trà xanh O0 rồi cho Đạt uống. Khi Đạt uống xong bị giãy giụa, An tiếp tục đè chặt nạn nhân xuống nền nhà. Do được chủ nhà trọ thông báo lấy lại nhà, nên An có chuẩn bị trước một số bao tải xác rắn. An lập tức lấy 2 bao xác rắn bỏ Đạt vào, lấy balô của nạn nhân, rồi vác nạn nhân từ trên lầu xuống đất. Tiếp đó An bỏ bao tải chứa nạn nhân vào phía trước xe Ultimo của nạn nhân rồi chở đến khu vực quận 7. An khai vì nạn nhân Đạt chỉ cao 1m56 nên có thể bỏ phía trước xe Ultimo, trên đường đi nhiều lần nạn nhân có giãy giụa bị lệch khỏi xe, thì An dừng lại nhiều lần để sửa tư thế, và lấy ba lô trùm lên phần đầu nạn nhân để không bị người đi đường phát hiện. Sau đó, khi đến cầu Phú Mỹ, An đã vứt bao tải chứa nạn nhân xuống sông.



Nạn nhân Lưu Vỉnh Đạt (Nguồn: Báo Thanh Niên)



Kết quả khám nghiệm tử thì phù hợp với nhận định nạn nhân bị chết sau khi bị vứt xuống nước. Cụ thể nạn nhân bị hít một lượng bùn vào sâu trong đáy phổi chứng tỏ lúc bị vứt xuống sông Đạt chỉ bị gây mê mà chưa chết. Từ lời khai này, tại buổi họp án vào trưa 11-3, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng phó tổng cục trưởng Tổng cục CS phòng chống tội phạm, và Đại tá Nguyễn Tri Phương cục phó cục CSĐT tội phạm về TTXH Bộ Công an, đã nhất trí với công an TP.HCM tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với An.

Chiều cùng ngày, cơ quan điều tra thu hồi được xe Ultimo của nạn nhân Đạt ở bãi giữ xe trên đường Thăng Long quận Tân Bình. Đặc biệt, camera của bãi giữ xe đã ghi lại được hình ảnh An đem xe của nạn nhân đến gởi, sau đó đến lấy xe nhưng không có thẻ nên không được lấy. Ngoài ra khám xét nhà trọ mới của An đã thu được chìa khoá xe nạn nhân. An còn khai đã vứt chiếc điện thoại Iphone 4S của Đạt ở phường 4, Tân Bình, hiện công an chưa tìm ra. Từ lời khai và các vật chứng này, cơ quan điều tra khẳng định đủ buộc tội An có liên quan đến việc giết, cướp tài sản nạn nhân.

TUYẾT KHUÊ