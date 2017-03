Lý do báo Người cao tuổi bị thanh tra đột xuất

Hiện website nguoicaotuoi.org.vn đã tạm dừng hoạt động. Tại buổi công bố kết luận thanh tra báo Người Cao tuổi sáng 9-2, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn cho hay, việc thanh tra báo Người cao tuổi là do yêu cầu của Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 11/2014, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã đề nghị khen thưởng ông Kim Quốc Hoa danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc và Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã có công văn gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị hiệp y khen thưởng. Tuy nhiên, báo Người cao tuổi có nhiều sai phạm và Tổng Biên tập phải là người chịu trách nhiệm nên Bộ Thông tin và Truyền thông không đồng ý hiệp y đề cử danh hiệu này cho ông Hoa.

Sau đó, Hội Người cao tuổi Việt Nam đã yêu cầu Bộ TT&TT chỉ rõ sai phạm của báo Người cao tuổi và ông Kim Quốc Hoa.

Để làm rõ đúng sai, Bộ TT&TT đã quyết định thanh tra đột xuất báo Người cao tuổi và phát hiện ra nhiều sai phạm. Qua đó, sai phạm nào cần xử lý hành chính sẽ xử lý hành chính và sai phạm nào có dấu hiệu phạm tội sẽ chuyển sang cơ quan an ninh điều tra để xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" xảy ra tại TP Hà Nội và một số địa phương khác, quy định tại Điều 258 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ TT&TT cũng đã thu hồi thẻ nhà báo của ông Kim Quốc Hoa - Tổng biên tập báo Người cao tuổi. Đồng thời đề nghị Hội Người cao tuổi Việt Nam (cơ quan chủ quản báo Người cao tuổi) cách chức Tổng Biên tập báo Người cao tuổi đối với ông Kim Quốc Hoa theo quy định.

Bộ TT&TT cũng thu hồi Giấy phép trang thông tin điện tử số 256/GP-TTĐT cấp ngày 3-12-2010, thu hồi tên miền www.nguoicaotuoi.org.vn. Theo ghi nhận, đến thời điểm này, tên miền http://nguoicaotuoi.org.vn/ của báo Người cao tuổi đã ngừng hoạt động.