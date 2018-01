Máy bay chở Vũ 'nhôm' sắp hạ cánh xuống Nội Bài

Ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ "nhôm". Ảnh: LÊ PHI



Cùng ngày, hãng tin Reuters đưa tin Cục Xuất nhập cảnh Singapore (ICA) đã thông báo lệnh trục xuất Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, người bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố và phát lệnh truy nã. Theo thư gửi cho luật sư Choo Zheng Xi (Remy), ICA thông báo rằng thân chủ Phan Văn Anh Vũ của ông này đã có nhiều vi phạm Đạo luật di trú Singapore và bị trục xuất. Ngày có lệnh trục xuất là 30-12-2017. Thư này cho biết cơ quan chức năng Việt Nam đã thông báo hộ chiếu của Vũ sử dụng để vào Singapore là "giả".

Trả lời Reuters, luật sư Remy Choo cho hay ông không rõ thân chủ Phan Van Anh Vu đang ở đâu.

Trong khi đó, tờ Straits Times của Singapore dẫn nội dung bức thư của ICA cho biết Vũ đã "khai gian" khi vào Singapore.



Tấm hộ chiếu được ông Phan Văn Anh Vũ sử dụng tại Singapore.

Trước đó ngày 20-12-2017, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ với tội danh cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước theo Điều 263 BLHS. Công an cũng phát lệnh truy nã ông Vũ “nhôm” sau khi xác định ông không có mặt tại nơi cư trú ở Đà Nẵng.



Sau một thời gian, chiều 2-1, tờ Straits Times (Singapore) có đăng bài viết với tiêu đề “ICA (Cơ quan Nhập cư và Hải quan của Singapore) tạm giữ đại gia bất động sản Việt Nam với cáo buộc vi phạm luật nhập cư”.

Trên giao diện của bản tin, tờ báo này sử dụng hình ảnh được cho là ông Phan Van Anh Vu, đang bị cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố và phát lệnh truy nã.



Chiều 3-1, PV Pháp Luật TP.HCM đã liên lạc được với ông Remy Choo, luật sư được cho là do gia đình ông Phan Van Anh Vu liên hệ đại diện bảo vệ quyền lợi cho ông này tại Singapore.

Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Remy Choo xác nhận đã gặp thân chủ của ông vào chiều cùng ngày.

Khi được PV đề cập đến hình ảnh được sử dụng trong bản tin này, ông Remy Choo xác nhận người mà ông gặp chính là người được đăng ảnh trong bản tin trước đó của Straits Times. Theo quan sát của chúng tôi, bức ảnh bản tin này đăng tải chính là ông Phan Văn Anh Vũ, hay còn gọi là Vũ “nhôm”.

Luật sư Remy Choo xác nhận ông Phan Van Anh Vu mà ông gặp ngày 3-1 chính là người được đăng ảnh trong bản tin trước đó của Straits Times (theo chúng tôi bức ảnh này là ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ “nhôm”). (Ảnh chụp màn hình)

Khi PV đặt câu hỏi về tình hình của ông Vũ hiện nay ra sao, ông Remy Choo cho hay: “Ông ấy đang rất căng thẳng và không bằng lòng với tình hình hiện tại của mình. Ông ấy chia sẻ với tôi rằng tình hình sức khỏe của ông hiện không ổn”...



Như chúng tôi đã đưa tin, ICA vào ngày 2-1 đã có thông báo chính thức trên cổng thông tin cho biết đang tạm giữ một người tên “Phan Van Anh Vu” với cáo buộc vi phạm đạo luật nhập cư. Theo thông cáo của ICA, người đàn ông tên “Phan Van Anh Vu” bị tạm giữ từ ngày 28-12-2017.

Trong khi đó, theo thông tin của tờ Straits Times, “Phan Van Anh Vu” bị tạm giữ khi đang đi qua chốt kiểm soát hải quan tại Tuas. Theo tìm hiểu của PV, chốt kiểm soát này nằm trên tuyến nối giữa Singapore và Malaysia. Straits Times cho biết “Phan Van Anh Vu” bị tạm giữ sau khi hộ chiếu của người này được cơ quan chức năng phát hiện không còn hiệu lực.

Ông Phan Văn Anh Vũ là chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP Nova Bắc Nam 79 (nay là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Chấn Phong).