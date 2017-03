Miền Bắc lạnh kéo dài, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết chiều nay lúc 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,9 độ Vĩ Bắc; 126,0 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km. Đến 13 giờ ngày 25-11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 122,2 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông bắc biển Xu Lu (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.



Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 đang tiến hướng vào biển Đông. Ảnh: NHCMF

Trong một diễn biến khác, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao 8-11 độ C. Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây có mưa vài nơi, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (24-11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế. Đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.



Không khí lạnh liên tục được tăng cường, kéo dài tình trạng trời rét trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến cuối tháng 11. Ảnh: Đ.TRUNG

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong đêm nay và ngày mai: Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (50-100 mm). Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi phía Bắc rét đậm.

Trong các ngày 26 và 29-11, không khí lạnh liên tục được tăng cường, kéo dài tình trạng trời rét trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến cuối tháng 11.