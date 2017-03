Miễn trách nhiệm hình sự vợ giám đốc kinh doanh gỗ

Trước đó, ngày 30-7- 2015, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án trốn thuế và khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Kinh doanh xuất nhập khẩu lâm sản Tám Oanh và bắt giữ khẩn cấp bà Hoàng Thị Oanh để ngăn chặn hành vi tẩu tán tài liệu và phục vụ điều tra hành vi trốn thuế.

Ngày 7-8-2015, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm - Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ba tháng đối với bà Oanh về tội trốn thuế. Sau đó, ông Cao Đức Tám (chồng bà Oanh) – Giám đốc Công ty Tám Oanh nộp vào tài khoản tạm giữ số tiền 3 tỉ đồng. Bà Oanh được tại ngoại phục vụ điều tra.



Lúc khám xét Công ty Tám Oanh công an thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ

VKSND huyện Diễn Châu ra cáo trạng, truy tố bị can Oanh tội trốn thuế và cáo buộc trong 6 lần bán gỗ, Công ty Tám Oanh đã trốn thuế với số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.



Ngày 18-10-2016, TAND huyện Diễn Châu xử sỏ thẩm bà Oanh tội trốn thuế. Tại phiên tòa, bị cáo Oanh thay đổi lời khai, không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của Viện KSND huyện Diễn Châu truy tố.

Bà Oanh cho rằng mình không phải là phó giám đốc Công ty Tám Oanh nên không phải người có tư cách pháp nhân để thực hiện các giao dịch kinh tế của công ty, chưa bao giờ kí vào các hợp đồng mua bán với tư cách là phó giám đốc. Bà Oanh cũng cho rằng, số tài khoản ngân hàng mang tên bà được dùng cho vay, nhận tiền đặt cọc… nên bị cáo không nhớ được cụ thể những giao dịch phát sinh trong khoảng thời gian từ năm 2012-2014...

Đại diện VKSND huyện Diễn Châu giữ quyền công tố tại phiên tòa, không đưa ra được bằng chứng thuyết phục để chứng minh bà Oanh gữ chức vụ phó giám đốc công ty – chức danh có thể thực hiện hành vi trốn thuế ở công ty.

HĐXX đã trả hồ sơ cho VKSND huyện Diễn Châu để điều tra bổ sung. Đến ngày 29-11-2016, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án trên. Đầu năm 2017, cơ quan điều tra thông báo trả lại số tiền hơn 647 triệu đồng trong tổng số hơn 1,3 tỉ đồng mà công an xác định Công ty Tám Oanh trốn thuế.

Đến ngày 10-3, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm ký quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự "trốn thuế" xảy ra tại Công ty Tám Oanh theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 30-7-2015 của Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An. Đồng thời, trong ngày 10-3, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An ra quyết định đình chỉ điều tra bị can, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Oanh; nộp ngân sách số tiền hơn 704 triệu đồng mà ông Tám đã nộp vào tài khoản tạm gữ trước đây.