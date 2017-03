Món quà đặc biệt UBND TP.HCM tặng đệ nhất phu nhân Obama

Được biết trong buổi chào xã giao UBND TP.HCM tại tòa nhà Dreamplex vào chiều 24-5, UBND TP.HCM đã gửi một món quà tặng đặc biệt đến Tổng thống Obama cùng gia đình.

Món quà là một hộp sơn mài của nghệ nhân Hoàng Cao Khải, bên trong đó chứa một bộ trang sức bằng ngọc trai và một chiếc áo dài do nhà thiết kế Sỹ Hoàng thiết kế dành tặng phu nhân Tổng thống.



Bộ áo dài dành tặng phu nhân Tổng thống Obama

Bộ áo dài được thiết kế hiện đại, thanh nhã. Tông màu chủ đạo là xám, kèm khăn choàng màu trắng và được vẽ hoa sen tỉ mỉ, sang trọng. Bộ áo dài lấy cảm hứng từ lòng biết ơn và hiếu thảo đối với cha mẹ.

Đặc biệt, bên trong lớp lụa lót có thêu một miếng vải nhỏ hình trái tim, trên có in hình bằng kỹ thuật in lazer. Hình ảnh được chọn là chân dung đệ nhất phu nhân Michelle Obama và mẹ - bà Marian Robison.



Tấm ảnh bà Michelle và mẹ được in ở mặt trong của áo

In kèm trên đó là câu nói nổi tiếng của bà Michelle: “You see, at the end of the day, my most important title is still - Mom in chief” (Các bạn thấy đó, vào cuối ngày, chức vụ quan trọng nhất của tôi vẫn là "Thủ lĩnh Mẹ").







Món quà được gói rất đẹp mắt trong hộp sơn mài