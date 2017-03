Một công an bị tố lừa tình, thuê người làm đám cưới giả dù đã có gia đình

Mượn người làm đám cưới giả?

Theo đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Mai Phương (Sinh năm 1985 – trú tại Quảng Phong – Quảng Xương – Thanh Hóa), vào cuối năm 2011, anh H. (khi đó anh H. đang công tác tại điểm sản xuất Đồng Tôm – thuộc trại giam Thanh Lâm – Quảng Lưu – Quảng Xương – Thanh Hóa) với chị Phương quen biết nhau. Trong một lần anh H. vào Bệnh viện đa khoa Quảng Xương khám thì gặp chị Phương (khi đó chị Phương bán thuốc và có cửa hàng thuốc trước cổng Bệnh viện).













Đơn thư tố cáo chị Phương

Chị Phương đã trải qua một đời chồng và có một cậu con trai với chồng cũ. Khi anh H. quen chị Phương thì anh H. tự giới thiệu bản thân cũng cùng cảnh ngộ nên đã ít nhiều chiếm được cảm tình với chị Phương.



“Nhìn vẻ bề ngoài anh ấy khá trắng trẻo, đẹp trai, cao lớn lại ăn nói có duyên nên tôi chẳng chút hoài nghi nào, hơn nữa anh ấy lại là một chiến sĩ công an nên lại làm tôi tin tưởng. Gạt bỏ đau đớn ở cuộc hôn nhân đầu tôi ngã vào lòng anh ấy từ dạo đó”, chị Phương kể.







Chị Phương trao đổi về sự việc.

Đến tháng 2/2012, anh H. đề nghị chị Phương mang thai, nhưng chị Phương nói không đồng ý khi chưa cưới. Khi đó anh H. nói sẽ cưới và đăng ký kết hôn nếu chị Phương mang thai, thế nhưng khi chị Phương mang trong mình giọt máu của anh H. thì anh H. lại nói, anh với vợ cũ mới ly hôn và gia đình mới có tang nên đến tháng 8/2012 mới tổ chức cưới ở Thái Bình được.







Chị Phương khá vất vả khi làm giấy khai sinh cho con trai mình.



Chị Phương trình bày: “Khi đó anh ấy nói để cưới trong nhà gái trước đã, còn việc đăng ký kết hôn thì đợi anh ấy chuyển sang cơ quan mới. Thời gian đó, anh H. đã đưa nhiều người về gia đình tôi và giới thiệu là cô, dì, chú bác đại diện cho bố mẹ xin làm lễ ăn hỏi cho chúng tôi và họ mang 5 mâm quả đầy đủ đến nhà”.



Đến ngày 1/5/2012 chị Phương cùng anh H. tổ chức liên hoan ra mắt và cũng từ đó hai người về chung sống với nhau tại nhà chị Phương.







Kết quả xét nghiệm ADN chứng nhận cháu Hải là con trai của anh H.

Sự việc chỉ vỡ lở khi đến tháng 8/2012 anh H. chuyển công tác ra Hà Nội, khi đó chị Phương đang mang bầu 6 tháng và đến ngày 22/11/2012 cháu Lê Thanh Hải là con của chị Phương và anh H. ra đời. Ngay sau khi anh H. chuyển ra Hà Nội được 1 tuần thì chị Phương phát hiện anh H. chưa ly hôn vợ và vợ anh cũng đang mang bầu 7,5 tháng.

“Khi đó anh ấy đã thú nhận với tôi tất cả về mối quan hệ, về đám cưới, về gia đình… tôi cảm tưởng như bị suy sụp tất cả, tôi không ngờ đó là một kịch bản quá hoàn hảo của anh ấy”, chị nói.



Ngoài ra, trong đơn tố cáo, chị Phương cũng cho biết: “Anh ấy đã lợi dụng và lừa tôi số tiền khá lớn khiến cuộc sống của tôi lao đao, bây giờ cửa hàng thuốc trước BV cũng không thể hoạt động vì thâm hụt vốn”.



Nuốt nước mắt để con ở nhà, một mình ra Hà Nội đòi lại công lý



Từ ngày cho rằng mình đã gặp phải Sở khanh, chị Phương không khỏi than thân, trách phận bởi lẽ chị quá khờ dại quá ngây ngô để bản thân, gia đình và cháu Hải rơi vào cảnh khốn cùng. Nhìn đứa bé lớn lên từng ngày và càng lớn lại càng giống cha chị không đành lòng, chị phải đi đòi lại công bằng cho con mình…







Cháu Hải - kết quả của mối tình chóng vánh, đầy nước mắt.

Gặp chị Phương, trên nét mặt chị không giấu được nỗi gian truân và tiều tụy sau bao đêm nước mắt lưng tròng. Chị chia sẻ: “Lần này tôi quyết làm cho tỏ trắng đen, anh ấy là đàn ông thì dám làm dám chịu những gì mà anh ấy gây ra đau khổ cho người khác”.



Được biết, chị Phương cũng đã làm đơn thư gửi đi nhiều ban ngành liên quan cũng như cơ quan công an – nơi anh H. đang công tác.







Biết chị Phương ra Hà Nội để gửi đơn tố cáo, anh H. liên tục nhắn tin xin gặp và xin tha thứ.



Sáng ngày 19/6, trước sự việc trên, Trung tá Bùi Thanh Thái (Trưởng công an phường Thành Công – Quận Ba Đình – Hà Nội) xác nhận: “Đồng chí H. là công an khu vực phường Thành Công, nhận công tác từ tháng 10/2013”. Đơn vị này đã nhận được đơn thư tố cáo từ chị Phương nhưng sự việc này không thuộc thẩm quyền của phường nên phía công an quận Ba Đình đã tiếp nhận hồ sơ và đang trong quá trình điều tra, làm rõ những gì chị Phương nói trong đơn tố cáo đối với đồng chí H.



Được biết, sau khi biết chị Phương ra Hà Nội để làm rõ trắng đen, anh H. đã liên tục nhắn tin xin gặp chị H. để xin tha thứ.



Theo Trí Thức Trẻ